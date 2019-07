Grimma

Polizisten hielten am Sonntagabend in der Grimmaer Bahnhofsstraße einen Fahrradfahrer an und unterzogen diesen einer Verkehrskontrolle. Es handelte sich dabei um einen 42-jährigen Mann aus Borna. In seinem Rucksack entdeckten die Beamten eine Einkaufstüte mit einer grünlichen pflanzlichen Substanz. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um 280 Gramm Betäubungsmittel.

42-jähriger hatte einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag dabei

Weiterhin befand sich im Rucksack eine Feinwaage. In einer Hosentasche fanden die Beamten bei dem 42-jährigen einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag in szenetypischer, kleiner Stücklung. Daraufhin erfolgte die vorläufige Festnahme des 42-Jährigen und er wurde auf das Polizeirevier mitgenommen.

Die Beamten der Kriminalpolizei übernahmen die weiteren Ermittlungen. Die Betäubungsmittel sowie das Bargeld wurden beschlagnahmt. Gegend den 42-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eingeleitet.

Von LVZ/gap