Polizei erwischt Raser vor Hausdorfer Grundschule

Colditz/Hausdorf

Mehrere Beamte des Polizeireviers Grimma führten am frühen Mittwochnachmittag eine Geschwindigkeitskontrolle vor einer Grundschule in Hausdorf bei Colditz durch. Die Schule befindet sich in einer 30-iger Zone und grenzt außerdem direkt an einen Kindergarten an, was Autofahrer umso mehr zur Vorsicht und gemäßigtem Fahren anhalten sollte. Dennoch zeichnete die Kontrolle, die nur knapp über eine Stunde durchgeführt wurde, ein schockierendes Bild ab. 15 der gemessenen 67 Autofahrer hatten die vorgegebene Geschwindigkeit überschritten – in einem Fall sogar mit einem Tempo von über 50 km/h und damit fast doppelt so schnell wie erlaubt.

Von LVZ/tik