Polizei holt Kinder in Beucha vom zugefrorenen See

Beucha

Zu einem ganz besondern Einsatz mussten Polizeibeamte am Dienstagnachmittag in Beuche bei Brandis ausrücken. Kinder spielten auf dem zugefrorenen Albrechtshainer See. Am späten Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr entdeckte eine Frau zwei spielende Kinder auf dem mit einer dünnen Eisschicht überfrorenen See.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sofort setzte sie den Notruf ab und Polizeibeamte holten die beiden Kinder (männlich: 11, 12) von der Eisfläche. Die Polizisten übergaben die beiden Jungs wohlbehalten ihren besorgten Eltern.

Von LVZ