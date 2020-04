Naunhof

Das warme Wetter am Wochenende zog viele Menschen ins Freie und sorgte für zahlreiche Polizeieinsätze mit Corona-Bezug. Im Stadtgebiet Leipzig sowie in den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig verzeichnete die Polizeidirektion Leipzig insgesamt 189 Einsätze.

Grillparty am Grillensee aufgelöst

Am Samstagnachmittag wurde durch die Polizei eine Grillparty am Grillensee in Naunhof beendet. Beteiligt waren sieben Personen, davon fünf Männer (40, 26, 25, 22, 18) und zwei Frauen (48, 39). Der 22-Jährige war zudem aus einem anderen Bundesland angereist. Die Polizei erstattete Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Trio trifft sich in Naunhof zum Feiern

Ebenfalls in Naunhof, in der Ladestraße, erhielten die Beamten am Abend den Hinweis, dass mehrere Jugendliche auf einen Parkplatz eines Einkaufsmarktes lautstark feiern würden. Die Beamten stellten in einem parkenden Fahrzeug drei Personen fest. Es handelte sich dabei um den 20-Jährigen Fahrer, einen 19- und einen 18-Jährigen. Der Fahrer wohnt in Brandis, die anderen Beiden in Markleeberg. Einen triftigen Grund für das Zusammentreffen und die Fahrt nach Naunhof gab es nicht. Es erfolgten eine Belehrung und ein Platzverweis.

Von thl/lvz