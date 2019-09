Grimma

Der Brandstifter von Grimma ist vermutlich festgenommen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geriet eine 39-Jährige in den Fokus der Ermittler, die ebenfalls in dem Mehrfamilienhaus in der Colditzer Straße wohnt. Dort war in der Nacht zum 19. September ein Feuer ausgebrochen. Weil Hunde angeschlagen hatten, wurde nur eine Bewohnerin leicht verletzt.

In diesem Verfahren ermittelt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Leipzig gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung. Die Kriminalpolizei durchsuchte am Freitag ab morgens halb neun die Wohnung der Frau. Sie wurde vorläufig festgenommen und gegen 13 Uhr dem Haftrichter vorgeführt. Ob die Person das Feuer in dem Grimmaer Haus gelegt hat, ließ die Polizei off

Von LVZ