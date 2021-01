Polizei stellt Kriminellen nach Verfolgungsjagd in Grimma

Grimma

Nach einer Verfolgungsjagd am Sonntagabend in Grimma konnte die Polizei einen Kriminellen stellen. Den Angaben zufolge hatte der Fahrer eines VW Bora Gas gegeben, als er die Beamten und das Stoppzeichen bemerkte. Er bretterte die Clara-Zetkin-Straße entlang und wollte offensichtlich nach links auf die Straße des Friedens abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines VW Passat. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Während die Fahrerin (44) unverletzt blieb, erlitt eine Insassin (11) leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrer flüchtet aus rollendem Fahrzeug

Der VW-Fahrer indessen setzte seine Fahrt fort. In einer Sackgasse am Sportplatz sprang er aus dem rollenden Pkw und flüchtete in Richtung August-Bebel-Straße, wo er dann durch Polizeibeamte gestellt werden konnte. In seinem Rucksack fanden die Polizisten griffbereit eine Gasdruckpistole sowie ein Einhandmesser. Sie stellen diese Gegenstände sicher.

Auto gestohlen, Fahrer unter Drogen

Der VW Bora war gegen eine Hecke eines Kleingartens gerollt und dort stehengeblieben. Die Beamten stellten fest, dass der 25-Jährige ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Ein durchgeführter Drogentest zeigte ein positives Ergebnis auf Methamphetamine. Daraufhin erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus.

Die Beamten stellten zudem fest, dass der VW Bora stillgelegt ist und die angebrachten Kennzeichen außerdem zu einem Audi A 4 gehören. Der VW Bora wurde samt der gestohlenen Kennzeichentafeln sichergestellt und abgeschleppt.

Am beiden, im Unfall verwickelten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Gegen den 25-Jährigen wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Straftaten gegen das Waffengesetz und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

