Polizei stellt dreiste Diebe in Grimma

Grimma

Ein dreister Dieb konnte am Donnerstag in Grimma gestellt werden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 15:30 Uhr in einem Einkaufsmarkte, unterwegs, wo er zwei elektrische Zahnbürsten im Gesamtwert von etwa 200 Euro aus der Auslage nahm und diese einsteckte. Er verließ anschließend den Einkaufsmarkt ohne zu bezahlen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin ging ihm nach und hielt ihn fest. Dort traf sie auf einen weiteren Mann, der wohl auf den Täter wartete.

Der Ladendieb riss sich los und flüchtete mit der anderen Person unerkannt. Durch die Sichtung der Videoaufzeichnung des Marktes wurde eine genaue Personenbeschreibung des Täters und der anderen Person bekannt. Mit dieser Beschreibung gelang es im Nachgang der Anzeigenaufnahme zwei Streifenbeamten des Polizeirevieres Grimma beide Personen (20 und 26 Jahre, beide deutsch) in unmittelbarer Tatortnähe festzustellen. Es wurden die Ermittlungen wegen eines räuberischen Diebstahles aufgenommen.

Von LVZ