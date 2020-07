Grimma

Ein polizeibekannter 19-Jähriger ist am Dienstagvormittag bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Grimma gestellt. Bei dem 19-Jährigen mit deutscher Herkunft handelte es sich außerdem laut Polizei um einen von drei Tatverdächtigen, die bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt in Grimma in der Nacht von Montag zu Dienstag durch eine Überwachungskamera gefilmt wurden.

Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und Ladendiebstahl ermittelt.

Von LVZ