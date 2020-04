Grimma

Die Polizei in Grimma hat nach einem dreisten Betrug einen Zeugenaufruf gestartet. Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstag, 3. März, in der August-Bebel-Straße.

Falscher Trödelhändler

Weil er vorgab, alte Gegenstände kaufen zu wollen, gewährte ein älteres Ehepaar einem Mann Zutritt in ihr Haus. Zuvor gab sich der Mann als angeblicher Mitarbeiter einer Trödelfirma aus. Nach einem Rundgang wurden durch den Unbekannten die begehrten Gegenstände aufgelistet und es wurde den Eheleuten Bargeld in einem mittleren vierstelligen Bereich angeboten.

Geld weg, Schmuck gestohlen und Plunder angedreht

Danach behauptete der Mann, noch ein weiteres Geschäft zu betreiben, von dem sein Chef nichts wissen dürfe. Er bot dem Ehepaar ein angeblich hochwertiges Besteckset im unteren vierstelligen Bereich zum Verkauf an. Den Wert des Sets wollte er, aufgrund der Unwissenheit seines Chefs, jedoch nicht mit dem gebotenen Geld für die Gegenstände verrechnen, sondern bat um separate Auszahlung des Betrags.

Der 79-jährige Ehemann ging los und hob den geforderten Betrag vom Konto ab. Als er zurückkam, fing ihn der angebliche Trödelankäufer auf der Straße ab und gab vor, dass sich das Bargeld für die alten Gegenstände sowie das angebotene Besteckset im Haus befinden. Der Ehemann gab dem Betrüger das Bargeld, woraufhin der Unbekannte sich unter einem Vorwand aus dem Staub machte. Zu Hause angekommen, stellte sich jedoch heraus, dass das Geld für die Gegenstände der Ehefrau (75) nicht übergeben wurde. Es stellte sich außerdem heraus, dass es sich bei dem Besteckset um ein sehr günstiges handelte und aus dem Haus zudem mehrere Schmuckgegenstände entwendet wurden.

Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas ähnliches mitbekommen?

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung des Sachverhalts geben können. Ist diese Person möglicherweise auch bei Ihnen aufgetreten? Wurde versucht, Besteckkästen zu verkaufen oder im Rahmen eines Tauschgeschäftes anzubieten? Ist die Person am Tattag (3. März) gegen 11 Uhr und 12.30 Uhr anderweitig im Bereich der August-Bebel-Straße in Grimma aufgefallen?

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 in 04668 Grimma, Tel. (03437) 708925-100 zu melden.

So sieht der Täter aus:

ca. 50 - 55 Jahre

ca. 1,75 m groß und schlank

schwarze, glatte und gekämmte Haare

Bekleidung : grauer Parka und graue Wollhandschuhe.

Von lvz