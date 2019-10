Grimma/Schkortitz

Am 29. September sowie am Tag der Deutschen Einheit, dem 3. Oktober hatten Unbekannte versucht, den Wald bei Grimma anzuzünden. Das gab die Polizei erst jetzt bekannt. Mehrere Zeugen – Pilzsucher – waren auf Rauch mitten im Wald aufmerksam geworden und dann auf eine Brandstelle gestoßen. Sie verständigten die Feuerwehr. Die Polizei geht nach Würdigung der Gesamtumstände von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen in Grimma

Wer hat während der Tatzeit Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu Personen geben, die sich am 29. September beziehungsweise am 3. Oktober in dem Waldstück aufgehalten haben? Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3, Telefon 03437 7089 25 100.

Von LVZ/gap