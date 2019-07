Grimma

In der Grimmaer Bahnhofstraße ereignete sich am Montagnachmittag ein Unfall, bei dem der Verursacher flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Zwischen 15.10 Uhr und 15.30 Uhr hatte eine 54-jährige Frau ihren weißen Golf auf dem Parkplatz am dortigen Einkaufsmarkt an der Straße zugewandten Parkplatzseite geparkt. Auf der Fahrerseite stand neben dem Golf ein kleiner dunkler Pkw. In diesem saß auf der Fahrerseite eine junge Frau, welche laut Musik gehört hatte.

Golf-Fahrerin erstattet Anzeige gegen Unbekannt

Als die 54-Jährige nach 20 Minuten wieder zum Fahrzeug zurückkam, war der dunkle Pkw nicht mehr da. Sie stieg ein und fuhr nach Hause. Dort angekommen, stieg sie aus und holte etwas vom Rücksitz des Pkw. Da stellte sie fest, dass der Golf im hinteren Bereich beschädigt wurde.

Schäden am Radkasten und an der Felge

Am Hinterrad waren Beschädigungen am Radkasten und an der Felge zu erkennen. Die Frau erstattete bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Gesamthöhe des Sachschadens ist unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Tel. (03437) 708925-100 zu melden.

Von thl