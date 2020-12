Polizei und Ordnungsamt führen in Grimma Corona-Kontrollen durch

Grimma

Die Zigarette sollte jener Mann, der sich am Donnerstag auf dem Grimmaer Marktplatz in die Schlange vor dem Einkaufswagen auf dem Frischemarkt eingereiht hatte, nicht zu Ende rauchen. Christian Nadansky vom Grimmaer Ordnungsamt, der sich am Vormittag an der Seite von Beamten der Polizeidirektion Leipzig auf Kontrollgang in Sachen Maskenpflicht begeben hatte, wies ihn darauf hin, dass Rauchen in der Nähe von Menschen momentan im öffentlichen Bereich unterbleiben soll. Eine neue Erfahrung für den Betroffenen, der sich durch den Ordnungshüter und Polizeihauptkommissar Axel Schäfer zum Handeln gezwungen sah. Zigarette aus, Maske auf. Er sollte nicht der einzige Ahnungslose bleiben, was das Wissen um Maßnahmen betrifft, die in der sächsischen Corona-Schutz-Verordnung geregelt werden.

„Zwar ist das Rauchen in der Öffentlichkeit in der Verordnung vom 11. Dezember nicht explizit geregelt. Aber da es sich bei der Zigarette um ein Genussmittel handelt, bei dessen Konsum stark ein- und ausgeatmet wird, legen wir das Rauchen in Grimma sehr restriktiv aus“, erläutert Nadansky.

Maske ist in Verkaufswagen Pflicht

Allein auf dem Marktplatz traf das Duo gleich mehrere Händler an, die hinter den Plexiglasscheiben ihrer mobilen Verkaufswagen keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. „Die Kommunikation mit den Kunden, der Geldwechsel sowie die Ausgabe der Waren erfolgt nun einmal in dem Ausschnitt zwischen der Verglasung, und deshalb muss in den Verkaufswagen zwingend eine Maske getragen werden“, wies Schäfer die betreffenden Händler an. Von der Aufnahme einer Anzeige, für deren Vollstreckung das Landratsamt verantwortlich zeichnet, nahm Nadansky in diesem Fall noch einmal Abstand.

„Im Moment ist es unser vorrangiges Anliegen zu informieren, weil sich viele Händler zwischen verschiedenen Bundesländern bewegen und es entsprechend am sicheren Umgang mit der sächsischen Verordnung noch mangelt. Bei wiederholten Verstößen wird es aber künftig auch Anzeigen geben“, so der Mann vom Grimmaer Ordnungsdienst. Dieser sah sich schon wenige Minuten später zum Anlegen härterer Bandagen in der Langen Straße genötigt. Bei dieser nämlich handelt es sich um eine verkehrsberuhigte Zone, in der seit dem 11. Dezember auch Radfahrer selbst dann zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes angehalten sind, wenn sie in die Pedale treten.

Radeln ist nicht gleich radeln

Provozierend noch einmal kräftig in die Pedale trat am Donnerstag ein älterer Herr, als die Polizei ihn und seine Frau bereits zum Anhalten aufgefordert hatten. Das Paar, das versicherte, nichts von der Maskenpflicht in verkehrsberuhigten Zonen gewusst zu haben, muss nun mit Post vom Landratsamt rechnen. Denn Schilder in der Altstadt von Grimma sprechen da eine eindeutige Sprache.

Am Donnerstagvormittag kontrollierten Polizeibeamte und Vertreter vom Ordnungsamtes in Grimma die Einhaltung der Maskenpflicht. Dabei wurden sie auf säumige Fahrradfahrer aufmerksam. Ihnen droht jetzt ein Bußgeld. Quelle: Thomas Kube

Diese Maskenpflicht wohl zu kennen, gestand demgegenüber ein anderer Radler mit „oben ohne“. Er habe aber Asthma, weshalb ihn die Maske auf dem Rad am Atmen hindere. Einen entsprechenden Attest habe er sich schon lange ausstellen lassen wollen, es bislang aber versäumt.

Ausreißer auch im Supermarkt

Versäumt hatten im Laufe des Donnerstagvormittags auch einige Grimmaer Supermarkt-Kunden das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Diesbezüglich knapp 30 Verstöße stellten die Ordnungshüter fest, von denen einige mit einer Anzeige geahndet wurden. „Unsere Kontrollen laufen im Allgemeinen ohne größere Zwischenfälle ab. Die überwiegende Zahl jener, die gegen die Auflagen verstoßen, sind einsichtig“, berichtet Nadansky. Insbesondere ältere Bürger fühlten sich aber unzureichend informiert. Probleme gebe es zudem in den Supermärkten, wenn sich mehrere Kunden einen Einkaufswagen teilen. „Die Leiter der Verkaufseinrichtungen sind aber dazu befugt, bei Widerständen von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und Kunden im Notfall vor die Tür zu setzen.“

Von Roger Dietze