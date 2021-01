Der Tote, der am 21. Januar im Grimmaer Teletubbyland gefunden wurde, wurde nicht Opfer eines Gewaltverbrechens. Es gebe darauf keine Hinweise, teilte die Polizei am Montag mit.

Polizei zu leblosen Mann in Grimma: Kein Gewaltverbrechen