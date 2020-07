Polizeihubschrauber sucht in Nerchau nach Einbrechern

Nerchau

Zwei unbekannte, männliche Tatverdächtige waren am Samstag früh in ein Friseurgeschäft in Nerchau eingebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnten die Einbrecher jedoch entkommen. Sogar ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz.

Anwohner verfolgt die Diebe durch Nerchau

Während die Diebe den Laden nach brauchbaren Dingen durchsuchten, wurden sie durch einen Anwohner des kombinierten Wohn- und Geschäftshauses überrascht und ergriffen die Flucht. Den Angaben zufolge flüchtete einer der Männer mit einem Fahrrad, der andere zu Fuß. In einem Steinbruch in der Cannewitzer Straße entdeckte der 42-jährige Anwohner die Tatverdächtigen abermals. Als sie ihren Verfolger sahen, rannten sie in Richtung eines angrenzenden Feldes. Da der Nerchauer die Tatverdächtigen endgültig aus den Augen verlor, ging er wieder nach Hause.

Einbrecher lassen Diebesgut am Steinbruch zurück

Die eingesetzten Polizeibeamten setzten die Suche nach den Tatverdächtigen fort und entdeckten sie auf der Straße zwischen Nerchau und Gornewitz neben einem Feld. Aber auch hier konnten die Männer nicht gefasst werden, so dass die Suchmaßnahmen gegen 9.30 Uhr beendet wurde.

Polizei ermittelt wegen mehrerer Diebstähle

Die beiden Tatverdächtigen ließen am Steinbruch ein Fahrrad und persönliche Gegenstände zurück. Die Gegenstände deuteten darauf hin, dass die beiden Tatverdächtigen für Einbrüche in verschiedene Gärten in Nerchau in der Nacht von Freitag zu Samstag in Frage kommen könnten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen mehreren Diebstählen im besonders schweren Fall aufgenommen.

Bei dem Einbruch in das Friseurgeschäft wurde in Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursacht. Der entstandene Stehlschaden beläuft sich auf etwa 900 Euro.

