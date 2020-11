Polizist Neumann rückt an die Spitze der Freien Wähler Grimma

Grimma

Die Freien Wähler ( FW) Grimma, die als Verein organisiert sind, haben mit Marco Neumann einen neuen Vorsitzenden. Der 44-Jährige tritt in die Fußstapfen von FW-Urgestein Johannes Heine (65), der weiterhin die Stadtratsfraktion anführt. Die Freien Wähler, die zur Stadtratswahl im vorigen Jahr 38 Prozent der Stimmen und elf der 26 Sitze holten, sind die derzeit stärkste politische Kraft in Grimma.

Neumann war alleiniger Kandidat für Vorsitz

Nach zwei Jahren stand zur jetzigen Mitgliederversammlung die Neuwahl des Vorstandes auf der Tagesordnung. Heine hatte bereits im Vorfeld signalisiert, kürzer treten zu wollen und spricht nun von einem gelungenen Generationswechsel. Neumann erhielt als alleiniger Kandidat einmütig das Vertrauen der Mitglieder. An der Vereinsspitze kann er weiter auf die politische Erfahrung von Dachdeckermeister Heine bauen, der wie der 37-jährige Programmierer Torsten Schönewerk zum Stellvertreter gewählt wurde. Die Freien Wähler Grimma e.V. zählen derzeit knapp 30 Mitglieder.

Anzeige

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Marco Neumann. Quelle: Thomas Kube

Marco Neumann ist ein stadtbekanntes Gesicht in Grimma. Seit fast acht Jahren arbeitet er als Bürgerpolizist und ist in dieser Eigenschaft für die Altstadt und Grimma-Süd zuständig. 1998 war der geborene Leipziger von der Pleiße an die Mulde gezogen und engagiert sich hier seit 2014 bei den Freien Wählern. Im vorigen Jahr schaffte Neumann dann auch den Sprung in den Stadtrat, bereits in der Legislatur davor saß er als berufener Bürger im städtischen Beirat für Umwelt, Ordnung und Verkehr.

Ihm habe die Mischung der Mitglieder aus allen Schichten und Berufszweigen ebenso gefallen wie der freundschaftliche Umgang und die Arbeit Johannes Heines, begründet Neumann, warum er sich seinerzeit den Freien Wählern anschloss. Er wolle kein Parteibuch tragen – auch wegen seines Jobs. Motiv für seinen Beitritt war auch der Drang, mitreden und mitgestalten zu wollen sowie Hintergründe zu Informationen zu bekommen.

Erstmals Verantwortung in der Wählervereinigung

Neumann, der zunächst den Beruf des Fachangestellten für Arbeitsförderung lernte und dann die Polizeifachschule Leipzig absolvierte, übernimmt nun erstmals Verantwortung bei der Wählervereinigung. Der Verein sei wichtig für die Stadt und die politische Arbeit in Grimma, nennt der 44-Jährige ein Motiv für seinen Schritt. Er sei gern bereit, Heines Erbe fortzuführen, wobei die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen sei. Er wolle, so Neumann weiter, dass junge Leute ihre Ideen einbringen.

Neumann will die Präsenz der Freien Wähler Grimma verstärken

Zu seinen vordringlichen Aufgaben zählt der Grimmaer die Gewinnung weiterer Mitglieder, auch aus den Ortsteilen, und eine stärkere Präsenz auf den eigenen Internet-Kanälen und in den Medien. Der frisch gebackene FW-Vorsitzende nennt in dem Atemzug auch die Aktualität der Homepage. Zur Zeit datiert hier der letzte Eintrag unter „Aktuelles“ vom August 2019.

Wichtig sei ihm, konstruktive Arbeit weiter zu fördern, sowohl innerhalb der Freien Wähler als auch mit den anderen Fraktionen des Stadtrates. Die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung sei zu erhalten und weiter voran zu bringen. Inhaltlich nennt Neumann, der verheiratet ist und eine Tochter hat, den Breitband-Ausbau ebenso als Schwerpunkt wie die Innenstadt-Belebung, das Problem leer stehender Gebäude und die Sanierung des Tierheimes Schkortitz.

Lesen Sie auch:

Von Frank Prenzel