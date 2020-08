Parthenstein/Pomßen

Auf harsche Kritik stieß am Donnerstagabend zur Sitzung des Parthensteiner Gemeinderats das Vorgehen des Landratsamts, das mit einem Federstrich den Lauf der Parthe in Pomßen änderte. Und damit die Besitzerin der ehemaligen Mühle in eine Zwangslage manövrierte. Allerdings sieht sich die Kommune nicht in der Lage, der Geschädigten zu helfen. Sie setzt vorläufig noch auf einen ausschließlich moralischen Beistand.

„Hier geht es um die Belange einer privaten Bürgerin, die nach meiner Meinung über den Tisch gezogen wurde“, erklärte Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos), der nachsetzte: „Für mich ist das ein Schildbürgerstreich. Aber uns sind die Hände gebunden. Die Grundstückseigentümerin muss sich juristischen Beistand holen.“

Landkreis macht Parthe zum Mühlgraben

Das Landratsamt hatte die ehemalige Parthe, die durch den Mühlteich und anschließend quer durch das Mühlengrundstück von Anja Grewe floss, offiziell zum Mühlgraben herabgestuft. Einen erst Ende des 19. Jahrhunderts angelegten Umfluter machte die Behörde stattdessen zur Parthe. Und das mit argen Folgen für Grewe.

Steitobjekt: Laut Landratsamt gilt jetzt der ehemalige Umfluter von Pomßen als Parthe, während die alte Parthe an der Mühle nur noch ein Mühlgraben sein soll. Quelle: Frank Pfeifer

Sie hat nun das alte Parthebett in ihrem Garten an der Backe, das dem Land Sachsen gehört, das sich aber nicht darum kümmern will. Im Auftrag des Freistaats übernimmt die Landestalsperrenverwaltung (LTV) im Gegenzug die Pflege des ehemaligen Umfluters an Grewes Grundstücksgrenze, allerdings nur des Gewässers selbst, so dass Grewe für die Instandhaltung der hohen Begrenzungsmauern zuständig sein soll.

Vorwurf: Freistaat zieht sich aus Verantwortung

„Das ist alles Blödsinn“, kommentierte der in Pomßen aufgewachsene Kretschel, der die Unterhaltungspflicht für die alte Parthe bei der LTV sieht. „Meiner Meinung nach ist es nicht rechtens, dass der Grundstückseigentümerin ein Gewässer und dessen Pflege aufgedrückt wird. Hier zieht sich der Freistaat aus der Verantwortung“, betont er.

Aus behördlicher Sicht befindet sich der Umfluter gegenwärtig noch in Besitz von Anja Grewe, weshalb ihr ein Grundstückstausch zwischen diesem Gewässer und der ehemaligen Parthe vorgeschlagen wurde. Doch stimmen die Besitzverhältnisse wirklich? Grewe sagt, ihr gehöre der Umfluter überhaupt nicht, was Kretschel nun bestätigte.

Wolfgang Mietz : Behördlicher Unsinn

Und noch ein zweiter „Zeuge“ trat im Gemeinderat auf: Wolfgang Mietz. Die Stimme des 81-Jährigen hat Gewicht, zählte er doch in den 1990er-Jahren zu den Abgeordneten, die die ländliche Großgemeinde Parthenstein mitbegründeten. „Es sind überhaupt keine Unterlagen vorhanden, wer wann was gebaut hat“, erklärte er. Will heißen: So einfach können Umfluter und Stützmauern nicht einer Privatperson aufs Auge gedrückt werden.

Mietz spricht von einem „völlig unakzeptablen bürokratischen Unsinn, der da einer Familie angetan wird.“ Er könne den Partheverlauf aus dem Kopf hersagen, und dieser führe durch den Mühlteich an der 1471 errichteten Mühle vorbei. „Wäre das anders, hätten uns unsere Lehrer und der Pfarrer belogen, die uns als Kinder bis zur Parthequelle führten“, sagte er.

Versicherung lehnt Verantwortung ab

Die vielen Worte nahm Anja Grewe, die nach dem ersten LVZ-Bericht eine breite Zustimmung aus dem Dorf erhielt, dankbar entgegen. „Doch niemand kann mir helfen“, bedauerte sie. „Sogar meine Rechtsschutzversicherung hat mir heute mitgeteilt, dass sie sich nicht in der Verantwortung sieht. Ich hätte mich im Vorfeld um einen Grundstückseigentumsrechtsschutz bemühen müssen.“ Die 47-Jährige fühlt sich wie in einem Hamsterrad.

Ratsuche bei Bundestagsabgeordnetem

Eine Idee, wie sie sich aus diesem befreien könnte, kam dem Abgeordneten Albrecht Rosenkranz (Unabhängige Wählervereinigung – Bürgerkomitee). „Bitten sie den für uns zuständigen Bundestagsabgeordneten um Hilfe, im Zweifel Lars Herrmann, der in unserer Gemeinde wohnt!“ Aus eigener Erfahrung wisse er, dass sich mit so einem Beistand etwas bewegen lässt. Anja Grewe will sich den Rat annehmen.

Von Frank Pfeifer