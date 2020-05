Pomßener Angler sorgt sich um weit mehr als Corona

Parthenstein/Pomßen

Wer das Angeln zu seinem Hobby erwählt hat, genoss während der stärksten Kontakteinschränkungen im Verlauf der Corona-Epidemie einige Freiheiten. Angesichts der Lockerungen rät Alf Kühne aber dazu, weiter selbst auf Sicherheit zu setzen. Den Ausbilder des Sportfischervereins Naunhof und Umgegend 1990 bewegen in Bezug auf seinen Sport jedoch auch andere Probleme.

Angeln war über die gesamte Zeit der Krise hinweg erlaubt. „Wir freuten uns, dass es der Gesetzgeber als sportliche Betätigung ermöglicht hat“, sagt Kühne. Ihm und seinen Freunden habe das geholfen, mal abzuschalten und den Kopf frei für andere Dinge zu kriegen. „Wir fanden innere Ruhe“, sagt der 56-jährige Pomßener, der rät: „Deshalb sollte es auch über Corona hinaus für jeden wichtig sein, sich ein naturverbundenes Hobby zu suchen, sei es nun das Angeln, Jagen oder Kleingärtnern.“

Mahnung zur Distanz

Nach der Phase, in der die Angler allein ihrem Hobby frönen mussten oder maximal eine andere Person hinzuziehen durften, sind jetzt mehr Begegnungen zugelassen. Kühne mahnt aber, trotzdem nicht alle Zügel schleifen zu lassen. „Sportlichkeit, Fairness und Vernunft gehen vor“, postuliert er. „Wir sollten weiter Distanz wahren, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Wenn wir uns nicht daran halten, könnten die Vorschriften erneut verschärft werden.“

Zelten und Übernachten mit mehr als einem Menschen, der zum Haushalt gehört, sollten seiner Meinung weiterhin unterbleiben. Er plädiert außerdem dafür, sich Angelgewässer auszusuchen, die dem Wohnort nahe liegen. Für ihn selbst ist das in erster Linie der Pomßener Mühlteich, in dem Fische von A wie Aal bis Z wie Zander leben.

Neozoen gefährden Fischbestand

Sie seien aber nicht nur dort, sondern weit und breit bedroht, kommt Kühne auf eine andere Sorge zu sprechen. „Zu den einheimischen Fischfeinden wie Kormoran, Fischreiher und Fischotter gesellen sich Neozoen, also eingewanderte Arten“, schildert er und nennt den Mink wie auch den Waschbär. „Sie breiten sich ungehindert aus, wenn ihre Zahl nicht mittels Jagd oder Fallen reduziert wird.“ Durch ihre Fischereiabgabe finanzieren die Angler den Fischbesatz mit, der durch die Raubtiere leidet. „Was der Waschbär frisst, kann der Mensch nicht essen.“

Trockenheit schadet Biotopen

Die Angler seien da genauso machtlos wie beim Wetter. Die anhaltende Trockenheit im nun schon dritten Jahr ließ Teiche, Flüsse und Bäche austrocknen. „Dadurch wurden Kleinbiotope zerstört, auf die Molche, Frösche und Kröten angewiesen sind. Auch die Fauna litt“, bedauert Kühne. „Das geht uns nahe, denn wir fangen nicht nur Fische, sondern sind auch Naturschützer, hegen und pflegen die Gewässer.“

Müllproblem nimmt in Corona-Zeit zu

Dass an diesen einige Zeitgenossen ihren Müll ablagern, verurteilt er. „Ist ein Tümpel ausgetrocknet, fliegt was rein. Und wo etwas liegt, werfen andere was dazu.“ Ein Verhalten, das in der Corona-Krise zugenommen habe. „Deshalb“, so Kühne, „sollte sich niemand scheuen, bei der Polizei eine Anzeige zu stellen, wenn er den Verursacher beobachtet, oder einen Haufen dem Ordnungsamt zu melden, damit er auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt werden kann.“

Jubiläumsfeier fällt wohl aus

Der Sportfischerverein, dem 150 Mitglieder angehören, davon 18 im Alter von neun bis 16 Jahren, beseitigt auch selbst Unrat. Seine Einsätze beziehen sich auf die Naunhofer Seite des Albrechtshainer Sees, wo sein barrierefreies Domizil steht, sowie auf den Moritz- und Grillensee. Am 8. August könnte der Verein, der sich 1990 als Nachfolger der in der DDR bestehenden Ortsgruppe Naunhof des Deutschen Anglerverbands gründete, sein 30-jähriges Bestehen feiern. „Wir müssen aber davon ausgehen, die größere Veranstaltung, die wir geplant hatten, ausfallen lassen zu müssen“, sagt Alf Kühne.

Anmeldung möglich für Ausbildungskurs

Auch ein zweites, persönliches Jubiläum verstrich für ihn wegen der Epidemie ohne Feier. Am 13. April angelte er seit genau 50 Jahren. Unterdessen war er Jugendwart und Vorsitzender des Vereins, seit 20 Jahren ist er für die Ausbildung der Neueinsteiger zuständig. Jeweils im Oktober laufen seine Kurse, und er hofft, den nächsten ungehindert halten zu können. Interessenten können sich schon jetzt unter Telefon 034293/3 06 96 bei ihm anmelden.

Von Frank Pfeifer