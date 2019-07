Trebsen

Wenn einem da nicht das Herz aufgeht! Lachende Häuser zieren die Bushaltestelle am Trebsener Markt. Drei Tage lang haben sie Acht- und Neuntklässler der unweit gelegenen Oberschule mit Fassadenfarben bemalt.

Gekonnt: Anna-Marie Kraus setzt für den allerletzten Pinselstrich an. Quelle: Frank Schmidt

Vermenschlichte Häuser lachen von der Trebsener Fassade

„Gestern, heute, morgen – Erfindergeist verändert die Welt“, lautete das Motto einer Projektwoche der Bildungsstätte zum Abschluss des Schuljahres. 14 Schüler hatten sich an die Gestaltung des Wartehäuschens gemacht, einem Bau aus Ziegeln mit Holzdach, der an die Zeit erinnert, als solche Unterstände noch richtig vor Wind und Wetter schützten. Sie entwarfen selbstständig ein Konzept mit vermenschlichten Häusern, denen sie Gesichter verliehen. „Dabei orientierten sie sich am Pop-Art-Stil von Künstlern wie James Rizzi und Keith Haring, deren Schaffen wir im Unterricht behandelt haben“, erklärt Kunstlehrerin Cindy Basmer.

Ein echter Hingucker: Das Wartehäuschen von außen, das die Oberschüler gestalteten. Quelle: Frank Schmidt

Bilder sollen Freude bereiten

„Wir haben die Bilder extra sehr bunt gemacht, damit sie Aufsehen erregen“, sagt der Neuntklässler Felix Weiser aus Schmölen. Und sein Zwillingsbruder Max fügt an: „Die Leute, die sie sehen, sollen gute Laune bekommen.“ In der Tat fügen sich die Motive zu einer lebendigen, farbenfrohen Stadt zusammen, die Freude bereitet und zum Schmunzeln anregt.

Hoffen auf Bestand der Bemalung

Freude machen sollte auch schon die alte Bemalung mit Comic-Figuren, die ebenfalls von Oberschülern stammte. Schmierfinken übermalten und übersprühten jedoch Lucky Luke & Co. mit Sprüchen und Kritzeleien. Die Optik war komplett hinüber.

„Wir haben uns angestrengt. Es wäre respektlos, wenn jemand nun auch unsere Arbeit vernichtet“, sagt Felix Weiser. Lehrerin Basmer appelliert an alle, „die Teamleistung der Schüler zu würdigen und nicht zu zerstören.“

Von Frank Pfeifer