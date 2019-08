Bad Lausick

Kurkonzerte, Tanzabende, das Brunnenfest selbstredend und Hundeschauen finden auf der Freilichtbühne „ Schmetterling“ im Bad Lausicker Kurpark statt. Geheiratet wurde hier allerdings noch nie – bis zum Sonnabend. Da luden Theresa und Nils Spielvogel ein zu einer solchen Premiere. Gestaltet wurde der Trau-Gottesdienst, zu dem weit mehr als 100 Freunde und die Familien des Paares kamen, von der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Bad Lausick. Die Wahl dieses Platzes, eingerahmt von sattem Grün, war mitnichten zufällig: Beide Wahl-Bad Lausicker schätzen den Kurpark als einen Ort mit einer besonderen Atmosphäre.

Für die Trauung von Theresa und Nils Spielvogel hat die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Bad Lausick den „Schmetterling“ im Kurpark und die Zeremonie gestaltet. Quelle: privat

Paar lernt sich bei Mulde-Hochwasser kennen

„Wir haben viel Zeit gemeinsam hier im Park verbracht, haben gleich um die Ecke gewohnt, ehe wir im vergangenen Jahr nach Ballendorf zogen“, sagt Theresa Spielvogel. Die 26-Jährige wuchs auf einem 136-Seelen-Dorf in der Nähe von Dresden auf, kam als 16-Jährige in die Kurstadt. Hier absolvierte sie in der Evangelischen Schule für Sozialwesen „ Luise Höpfner“ eine Ausbildung zur Erzieherin, ist inzwischen in diesem Beruf in der Bad Lausicker Kindertagesstätte „Phantasie am Schwanenteich“ tätig. Nils Spielvogel, den Leipziger, der in Großbothen aufwuchs, lernte sie während dieser Ausbildung kennen, denn auch der 31-Jährige ist Erzieher. „Schuld ist die Flut 2013. Einige aus unserer Schule fuhren an die Mulde, um zu helfen. Da ist Theresa mir aufgefallen“, sagt Spielvogel, der in der Frohburger Kindertagesstätte „Spatzennest“ arbeitet.

Gefeiert wird in der „Energie“

Standesamtlich geheiratet haben beide im Bad Lausicker Rathaus bereits im April. Jetzt holten sie die kirchliche Trauung nach. Der „ Schmetterling“ bot dafür nicht nur ein unverwechselbares Ambiente, sondern auch eine Menge Platz für die vielen Besucher. Gefeiert wurde danach in der „Energie“, dem großen Veranstaltungshaus der Freikirchlichen Gemeinde, der beide sich zugehörig fühlen. Die Gemeinde hatte nicht nur die Bühne für den Gottesdienst aufwendig dekoriert und für den musikalischen Rahmen gesorgt; sie kümmerte sich auch um die Party danach. Die Predigt zum Trau-Gottesdienst hielt Pfarrerin Anne Simon, Schwester des Bräutigams.

Schweden heißt das Land ihrer Träume

„Egal was passiert, am Ende wird es gut. Das klingt ein bisschen banal, aber eigentlich trifft es“, sagt Nils Spielvogel auf die Frage nach einem Lebensmotto. Es brauche Zuversicht, mitunter auch Geduld, um den Sinn eines Geschehens zu erfassen. Im vergangenen Jahr begann das Paar, sich im benachbarten Ballendorf einen alten Hof auszubauen – mit viel Platz für den Familien-Nachwuchs, den beide sich wünschen. Darüber aber wollen sie ihre Liebe für Schweden nicht vergessen. Mit einem alten Wohnmobil erkundeten sie Skandinavien bereits mehrfach. Und hier unter der nördlichen Sonne fand im vergangenen August auch die Verlobung statt. Theresa: „Den Verlobungsring hatte Nils im Wohnmobil versteckt. Ich war überrascht, hatte ihn zum Glück nicht vorher gefunden.“

Von Ekkehard Schulreich