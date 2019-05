Belgershain/Köhra

Erst der Jungenteich, nun der Mädchenteich. Alexander Reinsch brachte in den vergangenen Jahren beide Gewässer an der Köhraer Kirche in Schuss. „Dieser Flecken Erde ist eine richtige Sehenswürdigkeit geworden“, lobt Bürgermeister Thomas Hagenow (parteilos) die Initiative des Privateigentümers.

2000 hatte Reinsch das Gelände von der Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft ersteigert, einem Treuhand-Nachfolgebetrieb. Zwei Jahre später setzte er Weiden zur Ufersicherung. Sie trieben zügig aus, doch ihre Blätter, die ins Wasser fielen, führten schnell zu einer Verschlammung des Mädchenteichs. Nun zog er die Notbremse.

Bienengehölze statt Weiden

Im Februar fällte er die Bäume und pflanzte als Ersatz parallel zur Windmühlenstraße einheimische Bienennährgehölze wie Schlehe, Rotdorn, Pfaffenhütchen, Berberitze und Wildrose. Nachdem der Teich entschlammt war, sicherte er die Ufer abschnittsweise mit verschiedenen Materialien. Bruch- und Wasserbausteine sowie Holz der Sibirischen Lärche wechseln sich ab und geben dem Ganzen ein variantenreiches Aussehen.

Nicht mehr begehbar waren die Stufen hinunter zum Teich, über die sich früher die Köhraer Wasser zum Gießen auf dem gegenüberliegenden Friedhof geholt hatten. Auch wenn das heute niemand mehr muss, weil es auf dem Gottesacker eine Zapfstelle gibt, setzte Reinsch die Teichtreppe frisch auf.

Kinder nehmen Badeangebot nicht an

Theoretisch könnten darüber Kinder auch baden gehen. „Aber hier springt niemand mehr rein“, sagt der 45-jährige Eigentümer. Ursprünglich war es eine seiner Intentionen gewesen, in den beiden nebeneinander gelegenen Gewässern wieder das Schwimmen zu ermöglichen, so wie es dort früher gang und gäbe war. Ein Bild aus den 1940er-Jahren, das ihm sein Vater gab, zeigt knapp 30 Einwohner am und im Jungenteich.

Der Köhraer Jungenteich in den 1940er-Jahren. Damals badeten dort Einwohner des Dorfes. Quelle: M. Diessner

Diesen hatte Reinsch bereits 2017 saniert, und zwar auf ähnliche Weise wie jetzt den Mädchenteich. Die Namensgebung rührt nach seiner Vermutung noch aus einer weiter zurückliegenden Zeit, als beide Geschlechter getrennt ins Wasser gingen. Die Hoffnung, Kinder wieder zum Baden zu bewegen, erfüllte sich jedoch nicht. „Einmal hat es geklappt, weil wir es organisiert hatten, doch dann nie wieder“, räumt Reinsch ein, der Geschäftsführer der Fuchshainer TBS Baugesellschaft ist, die sich nicht nur im Straßen-, sondern auch im Wasserbau einen Namen gemacht hat.

Organisiertes Baden: 2017 sprangen Kinder in den frisch sanierten Jungenteich. Eine einmalige Sache. Quelle: Andreas Döring

Tradition der Fischerfeste bleibt erhalten

Sein Engagement in Köhra, wo er aufgewachsen war, hat aber keinen wirtschaftlichen Hintergrund. „Man nimmt täglich aus der Natur und sollte auch etwas zurückgeben“, sagt er und fügt ein Zitat von Erich Kästner an: „Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es.“ Beide Gewässer habe er zwar unter anderem mit Karpfen und Schleien besetzt, weshalb es weiterhin die beliebten Fischerfeste an jedem letzten Wochenende im September geben werde. Aber das sei ein Hobby, das sich nicht wirklich rechnet.

Gemeinde hält Bauherrn den Rücken frei

Bürgermeister Hagenow zeigt sich begeistert, dass etwas ohne eine finanzielle Belastung der Kommune geschaffen wurde. „Das kann nicht jede Gemeinde vorweisen“, sagt er und betont: „Wir als Verwaltung hielten dem Bauherrn den Rücken frei, indem wir versuchten, die Sache unkompliziert und ohne den bürokratischen Aufwand abzuwickeln, der in Deutschland betrieben werden muss.“

Von Frank Pfeifer