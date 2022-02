Pro Hektar 30 Jobs in Grimma – Teilstück für Industriegebiet geht in Anhörung

Grimma

Christian Steinbach geht davon aus, dass Ende des Jahres das Baurecht für das dritte Teilstück des Grimmaer Industrie- und Gewerbegebietes Nord III vorliegt. Er ist der Mitinhaber der WEP-CSM-Entwicklungs GmbH & Co. KG, die im Auftrag der Stadt das 45-Hektar-Gebiet an der Autobahn entwickelt und vermarktet. Zunächst aber sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ebenso wie die Anrainer aufgefordert, sich zu dem Planentwurf, der auch den Umweltbericht umfasst, zu äußern. Der Grimmaer Stadtrat billigte jetzt den Bebauungsplan in der Fassung vom 12. Januar und machte den Weg zur Auslegung frei. Der Beschluss fiel einstimmig.

Dritter Abschnitt in Grimma umfasst 29 Hektar

Der dritte Abschnitt ist mit 29 Hektar der größte im künftigen Fabrikgelände. Er wird nach Angaben von Janine Wolff, Leiterin des Stadtentwicklungsamtes, direkt an die Bundesstraße 107 angebunden. „Wir haben uns mit dem Investor geeinigt, beide Kreuzungsbereiche als Kreisverkehre anzudenken und sind gespannt, wie das Lasuv darauf reagiert.“ Wie berichtet, plant das Landesamt für Straßenbau und Verkehr derzeit den Ausbau der Bundesstraße vom OBI-Kreisel bis zum Abzweig nach Bahren. Wolff zufolge wurde auch der vom Lasuv vorgesehene Radweg nach Trebsen bei den Nord-III-Planungen berücksichtigt.

Investoren dürfen bis zu 20 Meter hoch bauen

Nach dem vorliegenden Entwurf dürfen die künftigen Investoren ihre Produktionshallen bis zu 20 Meter hoch bauen. Zulässig seien Gewerbe- und Industriegebäude, aber keine reine Lagerung, erläuterte die Amtsleiterin. „Wir wollen ja Arbeitsplätze schaffen.“ Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) wies allerdings darauf hin, dass einer der Interessenten 25 Meter hohe Hallen bräuchte. Dann wäre der Plan noch einmal anzufassen.

Christian Steinbach, Mitinhaber der WEP-CSM Entwicklungs GmbH & Co. KG, informiert im Grimmaer Stadtrat über den Stand des dritten Bauabschnitts. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet das Industrie- und Gewerbegebiet Nord III in Grimma. Quelle: Frank Prenzel

„Wir haben viele interessante Anfragen“, sagte der Rathauschef. Der Raum Leipzig sei für Investoren interessant, „Grimma wächst in den Speckgürtel herein“. Die jetzige Dynamik, so Berger, „hatten wir in den letzten 20 Jahren nicht“. Steinbach schlug in die gleiche Kerbe: „Wir haben eine hohe, weltweite Nachfrage. Wir können uns ganz entspannt die Unternehmen heraussuchen, die nach Grimma passen.“ Ziel seien hochwertige Industriearbeitsplätze, möglichst 30 Jobs pro Hektar. „Das ist ohne weiteres machbar.“

Grimmas Kehrmaschinenhersteller baut bereits in Nord

Während auf dem ersten, sechs Hektar umfassenden Abschnitt der Grimmaer Kehrmaschinenhersteller Faun Viatec bereits seine Gebäude hochzieht, hat ein Industriepark-Betreiber sechs der zehn Hektar des zweiten Sektors erworben. Berger zufolge handelt es sich um den weltweit zweitgrößten Logistiker. Der baut wunschgerecht Gebäude, in denen sich Firmen dann einmieten. Johannes Heine (Freie Wähler) stellte die Frage, inwieweit die Stadt Einfluss nehmen könne, dass sich in diesem Fall auch wirklich produzierendes Gewerbe ansiedelt. „Sie müssen immer die Flächenproduktivität sehen“, antwortete Steinbach. „Investoren verschenken kein Geld.“ Er habe sich im polnischen Posnan und in Berlin Parks des Logistikers angeschaut. „Dort ist überall Produktion drin.“ Eine Bananenreiferei etwa sei äußerst unwahrscheinlich.

Grimmas Kehrmaschinenhersteller Faun Viatec baut seit September 2021 an seinem neuen Werk an der Autobahn. Quelle: Thomas Kube

Linken-Stadtrat lenkt Fokus auf soziale Infrastruktur

Maximilian Schöpe (Linke) lenkte den Fokus auf ein ganz anderes Thema. Er freue sich über die Schaffung sozialversicherungspflichtiger Industriearbeitsplätze. Es kämen mit der Erweiterung aber nicht nur Firmen, sondern auch Menschen nach Grimma, von denen sich mit viel Glück einige mit ihren Familien in der Kommune niederließen. „Daher müssen wir die Entwicklung unserer sozialen Infrastruktur bereits heute mitdenken“, verwies er auf Kapazitäten in Schulen, Kindereinrichtungen, bei Ärzten und Wohnraum. „Wir befinden uns bereits seit Jahren in der Situation, dass Wohnraum in der Stadt knapp ist.“ Und die aktuellen Baupreise machten es schwer, bezahlbare Neubauten darzustellen. Der Oberbürgermeister verwies in dem Zusammenhang auf die neue Kita, die Grimma im Rappenberg-Wohngebiet errichten wird.

Stadt Grimma bekommt weniger Geld vom Freistaat

Bei aller Freude über das Investoreninteresse – in einen sauren Apfel muss die Stadt Grimma beißen. Entgegen mündlicher Zusagen reduziert der Freistaat Sachsen seinen Fördersatz für die städtischen Erschließungsarbeiten von 80 auf 60 Prozent. Allerdings denke Faun Viatec über eine eigene Entwässerung nach, so Berger. Das würde die Kosten des Gesamtprojekts etwas reduzieren.

