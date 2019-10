Probleme eines Otterwischer Handwerkers

Otterwisch

„Die Angst war da, sich selbstständig zu machen“, bekennt Simon Saß. „Aber mittlerweile hat sie sich gegeben.“ Der Otterwischer, der ein seltenes Handwerk ausübt, wagte vor einem reichlichen Jahr den Schritt ins Ungewisse und kann sich heute über mangelndes Kundeninteresse nicht beklagen. Die großen Schwierigkeiten werden ihm aber noch ins Haus stehen.

Der gelernte Metzger kam über berufliche Umwege zu einer Grimmaer Firma, in der er als Monteur Abscheideranlagen überprüfte. Das gefiel ihm, er machte sich einen Namen bei Bauleitern und Ingenieuren. „Schließlich dachte ich, ich hätte das Zeug für die Selbstständigkeit“, sagt er. Am 1. Oktober 2018 begann er mit dem Gewerbe.

Unternehmer trägt hohes Risiko

Seine Kunden sind bundesweit tätig – in der Regel Autohäuser, Tankstellen und Waschanlagen. Öl, Benzin, Diesel, die auf den Boden gelangen, werden unter anderem bei Regen zum Bodeneinlauf und über Rohrleitungen in unterirdische Abscheider gespült, die sie vom Wasser trennen. Alle fünf Jahre müssen solche Anlagen überprüft werden, was Simon Saß übernimmt, der auch die notwendigen Reparaturen ausführt. So zum Beispiel gegenwärtig am Flughafen Hof/ Plauen, wo er gleich drei Abscheider mit zwei Kilometern Kanalnetz auf Vordermann bringt. Mit allem Risiko, denn ist hinterher irgendetwas undicht, kann er für den Schaden belangt werden.

Kammerpräsident Gröhn warnt vor Bürokratie

„Dieser Mann ist ein Vorbild, wie es laufen kann“, kommentiert Claus Gröhn, Präsident der Handwerkskammer Leipzig, der zugleich warnt: „Ihm steht aber noch ein steiniger Weg bevor, denn nach drei Jahren kommen alle Behörden auf ihn zu.“ Die allgegenwärtige Bürokratie sei ein immenses Hindernis für Selbstständige. „Sie und die Kontrollwut müssen drastisch eingedämmt werden“, fordert Gröhn. Saß wusste von Anfang an, was ihn erwartet. Deshalb überlegt der 41-Jährige gegenwärtig, seine Frau fürs Büro einzustellen.

Viele Handwerker mit kleiner Rente

Zu beachten hat er dabei aber das Problem mit dem lieben Geld. Die Volks- und Raiffeisenbank Muldental habe ihn zwar bei der Firmengründung gut unterstützt. „Aber nach den Steuern bleibt zu wenig Verdienst übrig“, kritisiert er. Als Vorsorge für später zahle er lediglich in die Rentenversicherung ein.

Im Gespräch: Der Präsident der Handwerkskammer zu Leipzig, Claus Gröhn, spricht mit Simon Saß. Quelle: Thomas Kube

„Viele Handwerker haben im Alter nur 700 bis 800 Euro im Monat, also eine ähnliche Summe wie bei der Grundsicherung“, warnt der Kammerpräsident. „Deshalb werben wir bei Politikern dafür, dass mehr Netto vom Brutto übrig bleibt und Selbstständige Rückstellungen aus ihren Gewinnen bilden können, die sie am Jahresende in einen Rententopf einzahlen.“

Kein Wohnungsbauplatz in Otterwisch

Weil die niedrigen Zinsen derzeit alles Angesparte auffressen, hält Gröhn Wohneigentum für die beste Anlage. Doch Saß, der Miete für seine vier Wände zahlt, findet in Otterwisch keinen Bauplatz. „Die Gemeinde müsste mir einen zur Verfügung stellen“, sagt er, und Bürgermeister Matthias Kauerauf (parteilos) macht ihm etwas Hoffnung: „Wir streben an, Plätze auszuweisen.“

Dorf wurde unattraktiv

Angesprochen aufs Handwerk, macht er seinem grundsätzlichen Ärger Luft. „Über Jahre hinweg hatte unsere Kommune die günstigsten Hebesätze für die Gewerbesteuer, weshalb sich viele kleine Betriebe ansiedelten“, berichtet Kauerauf. „Dann kam die Rechtsaufsicht des Landratsamtes und forderte, wir müssten sie wegen unserer schlechten Finanzlage anheben. Wir wurden unattraktiv, Firmen wanderten ab.“

Parkzeitbegrenzung soll für Saß fallen

Saß zumindest will mit seinem Abscheiderservice im Ort bleiben. Und bei seinem geringsten Ärgernis, einem rein praktischen, kann ihm die Gemeinde vielleicht am schnellsten helfen. Aus der Zeit, als sein Büro noch der Friseursalon von Kaueraufs Tochter war, stammt ein Schild an der Straße, das tagsüber das Parken auf zwei Stunden begrenzt. So sollte vermieden werden, dass fremde Autos die Kundenparkplätze blockieren.

Schauten sich den Betrieb von Simon Saß (2.v.li.) an: Kammerpräsident Claus Gröhn, Bürgermeister Matthias Kauerauf, Landrat Henry Graichen, Uwe Schmidt, Vorstandsmitglied der Handwerkskammer, und Ingo Schöne, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Landkreis Leipzig/Nordsachsen (hinten v.li.). Quelle: Thomas Kube

Der Transporter von Saß muss aber mitunter länger dort stehen und die Bad Lausicker Politesse kennt laut Bürgermeister kein Erbarmen. Überlegt werden soll nun, ein Zusatzschild anzubringen, das dem Handwerker das dauerhafte Abstellen erlaubt. Oder die Gemeinde richtet gegen eine Mietzahlung einen Privatparkplatz ein.

Gröhn fordert mehr Anreize fürs Handwerk

Ob kleine oder große Hürden, Claus Gröhn ruft Handwerker dazu auf, sich an die Kammer zu wenden. „Wir können helfen“, verspricht er. Unterstützung erwartet er sich aber auch vom Gesetzgeber. „Wir brauchen Anreize, dass junge Menschen das Wagnis eingehen, sich selbstständig zu machen“, sagt er und mahnt: „In den nächsten fünf Jahren gehen rein rechnerisch fast 50 Prozent unserer Handwerker in den Ruhestand, auch wenn die meisten von ihnen wohl weitermachen werden, weil ihre Rentenanwartschaften zu gering sind.“

Von Frank Pfeifer