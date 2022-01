Prösitzer Künstlergut-Chefin fragt: Ist der Denkmalschutz zukunftstauglich?

Grimma/Prösitz

Auf dem Dreiseithof des Künstlergutes Prösitz haben Handwerker Einzug gehalten. Dank Fördergeld aus dem Leader-Programm wird das Äußere der Scheune denkmalgerecht saniert. Künstlergut-Chefin Ute Hartwig-Schulz steht dabei neuen Herausforderungen gegenüber und hinterfragt zugleich die Praxis der Behörden und „diese Art von Denkmalschutz“. „Für mich ist das Neuland und ein großer Lernprozess“, sagt die 58-Jährige.

160 Jahre alter Hof seit 1988 in Künstlerhand

Der 160 Jahre alte Dreiseithof im beschaulichen Prösitz wird seit 1988 künstlerisch genutzt. Sie war noch Studentin, als Hartwig-Schulz mit ihrem damaligen Mann und zwei weiteren Kommilitonen Einzug hielt. „Zur Wende haben wir den Hof auf die Denkmalliste setzen lassen“, erinnert sich die Bildhauerin. Mit Hilfe des Vereins „Künstlergut Prösitz“ wurden dann in der Folgezeit zwei große Bauprojekte gestemmt. Bis 1993 brachte man das Wohnhaus auf Vordermann. Und 2003 stand das Seitengebäude wieder zur Verfügung. Beide Häuser dienen auch den jährlichen Symposien für Bildhauerinnen. Die Symposien mit Kinderbetreuung sind nicht nur das Herzstück der Arbeit in Prösitz, sondern suchen ihresgleichen in Deutschland.

Nun also ist die Scheune an der Reihe, und Hartwig-Schulz möchte sie gern – um in der Dreierreihe zu bleiben – bis 2023 nutzbar machen. Sie soll künftig als Bildhauerwerkstatt ebenso dienen wie als Raum für Präsentationen. Die Künstlergut-Chefin kann sich zudem ein kleines Info-Zentrum zum Thema Autobahn-Lärm in der Scheune vorstellen und spricht von gemeinschaftlicher Nutzung. „Wir wollen den Hof für die Region als Denkmal und als Stätte für Kunst und Kultur etablieren“, betont die 58-Jährige.

75.000 Euro aus dem Leader-Topf

Den Anstoß zur Sanierung gab der frühere Mutzschener Bürgermeister Carsten Graf, momentan auch tätig als Regionalmanager der Leader-Region Sächsisches Zweistromland/Ostelbien. Er stand Hartwig-Schulz zufolge im Januar plötzlich auf dem Hof und ermutigte das Künstlergut-Team, aus dem Fördertopf zu schöpfen. „Dafür sind wir ihm sehr dankbar, weil die Scheune in ihrer Bausubstanz bereits gefährdet war“, so die Bildhauerin. Der Verein beantragte daraufhin die Summe von 75.000 Euro, die er vorfinanzieren und zudem 25.000 Euro aus eigener Kraft beibringen muss. Mit der sechsstelligen Summe werden zunächst nur Dach und Fassade in den Zustand von 1860 versetzt.

Kritische Gedanken der Künstlergut-Chefin

Hartwig-Schulz sieht sich dabei mit den strengen Auflagen der Behörden konfrontiert und spricht von einer „eindeutigen Autorität“. Bereits drei Gutachten mussten angefertigt werden – zum Putz, zur Biberschwanz-Bestimmung und für den Schutz von Fledermaus & Co. Die Bandagen seien eng, sagt die Bildhauerin, die aus ihrem Beruf kreative Freiräume gewohnt ist. Hartwig-Schulz zufolge verfolgen Künstlergut wie Behörden das gleiche Ziel. Sie wollen die Scheune als Denkmal erhalten. Dennoch hadert die 58-Jährige insbesondere mit den Anforderungen der Denkmalbehörde. „Ist der Denkmalschutz zukunftstauglich, wenn er das Engagement der Bauausführenden einengt“, fragt die Künstlergut-Chefin. „Ich plädiere für eine lebendige Denkmalkultur als Gesamtkunstwerk, die einschließt, dass ästhetisch neue Signaturen hinzugefügt werden dürfen“, wählt sie wohlüberlegte Worte.

Keine offenen Ohren für Vorschläge der Künstler

„Wir haben, die Bildhauerei betreffend, Vorschläge gemacht. Zum Beispiel den Einbau eines schönen Steinsockels. Das ist aber nicht historisch und wird demnach nicht erlaubt“, nennt Hartwig-Schulz ein Beispiel, das sie innerlich bewegt. Der Putz müsse wie ausgeführt werden wie im Jahr 1860. Und es sei ein Unterschied, ob man Metall- oder Holznägel nehme. „Es ist ein gewaltiger Druck von allen Seiten“, bemerkt die Künstlergut-Chefin. Man müsse sich außerdem auskennen „mit den Spielregeln mehrerer Behörden im Landratsamt, die sich teils widersprechen“. Und noch ein Punkt beschäftigt die 58-Jährige: In der Kunst und Kultur werde jeder Euro dreimal umgedreht. „Beim Denkmalschutz zählt das nicht.“

Bei allem Unverständnis für Details: „Wir fühlen uns durch die Förderung ausgezeichnet“, betont Ute Hartwig-Schulz. „Sie unterstützt uns darin, ein Künstlerhaus zu vollenden und den Dreiseithof zu erhalten.“ Nach Dach und Fassade wolle der Verein den Innenausbau der Scheune in Angriff nehmen.

