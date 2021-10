Protest an der B 107: Das bewegt die Corona-Demonstranten am Grimmaer Kreisverkehr

Grimma

Sonntag für Sonntag seit Monaten das gleiche Bild am Netto-Kreisverkehr in Grimma-Hohnstädt. Wie in anderen Orten entlang der B 107 stehen ein paar Duzend Menschen verschiedenen Alters am Straßenrand, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Sie halten Abstand untereinander, aber keine Reden. Ihre Beweggründe sind unterschiedlich.

Den Begriff „Querdenker“ hält René für eine Schublade, in der jeder verschwindet, der nicht die Corona-Politik vertritt. „Wir sind Andersdenkende“, sagt der junge Mann aus Grimma, der bunte Friedensfahnen im Wind wehen lässt als Symbol für Vielfältigkeit. „Ich will meinen Unmut zum Ausdruck bringen, dass man andere Meinungen nicht haben und vor allem nicht äußern darf.“

Er gehe nicht konform mit allem, was andere vertreten, die mit ihm an der Straße stehen. „Aber wenn ich einen Musiker gut finde, muss ich trotzdem nicht mit jedem Titel von ihm einverstanden sein“, begründet er seine Position. Er beispielsweise komme aus der Friedensbewegung, mühe sich um eine Selbstversorgung im Garten, minimiere seine Autofahrten als Beitrag für Nachhaltigkeit. Das Coronavirus hält er für real. „Aber der Großteil der Bevölkerung hat ein gutes Immunsystem und kommt damit klar“, meint er. Gesorgt werden müsse für jene, die nicht darüber verfügen.

Verschiedene Positionen zum Virus

„Weltweit konnte noch niemand das Covid-19-Virus nachweisen“, hält Jeanette Busies mit ihrer ganz eigenen Meinung dagegen. Die Altenbacherin führt eine Fahne des Königreichs Sachsen mit sich. Unverantwortlich sei, Versuche an der Weltbevölkerung mit Impfstoffen vorzunehmen, für die es nur eine Notfallzulassung gebe. Und sie fährt weiter schweres Geschütz auf: „Wir befinden uns in einer Diktatur. Ich will, dass Deutschland ein freiheitlich-demokratisches Land wird. 2G, über das gerade diskutiert wird, verletzt jeglichen Freiheitsgedanken und die Rechte nach Unversehrtheit.“

Lisa aus Grimma stellt vorab klar: „Ich bin keine Corona-Leugnerin und keine Extremistin, sondern einfach ein Mensch.“ Sie stehe ein für Grundrechte, individuelle Selbstbestimmung, Gerechtigkeit, Wahrheit, freie Wissenschaft und Demokratie. „Ich möchte nicht, dass jeder Mensch, der gesund ist, dies beweisen muss und vorher als Gefährder hingestellt wird“, erklärt die 34-Jährige, deren Fahne eine Taube ziert, umringt vom Wort „Frieden“ in vier Sprachen. Vom „Recht auf Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit“ spricht Uwe aus Trebsen. „Wir machen uns Sorgen um unsere Zukunft.“

Kritik an Corona-Regelungen

Rainer Umlauft gehört der Gasthof zu Förstgen. „Die Presse hat zu Ostzeiten für den Staat geschrieben und macht das jetzt wieder“, meint er und trägt die Wirmer-Flagge, die nach der Idee der Hitler-Attentäter vom 20. Juli 1944 die neue Fahne Deutschlands werden sollte. „Wir sind keine Nazis“, sagt er. Als Wirt dürfe er seine Gäste nicht einfach kontrollieren, welchen Impfstatus sie erfüllen. „Aus Datenschutzgründen bin ich überhaupt nicht berechtigt, Daten zu erfassen.“

Maggie aus Grimma begrüßt die Vielfalt zu den stillen Protesten. „Sie wird leider in der Gesellschaft nicht mehr überall gelebt“, bedauert die Diplom-Psychologin mit der Regenbogenfahne. Beruflich habe sie es bei Kindern und Jugendlichen mit immer mehr Schlafproblemen und Waschzwängen zu tun. „Sie befinden sich in der Entwicklung und lernen jetzt viel Angst und Isolation“, erklärt sie. Dann folgt Grundsatzkritik: „In der Wissenschaft gibt es immer nur vorläufige Ergebnisse. Ihre Aufgabe ist es, Fragen zu stellen. Dazu braucht hat es den Diskurs, und den gibt es viel zu wenig.“

Polizei beobachtet Lage

Zwei Mal kommt an diesem Vormittag ein Polizeiwagen vorbei. Die Beamten fahren durch, halten nicht an. „Wir als Polizeidirektion Leipzig beobachten das Geschehen sehr genau“, informiert Sprecher Olaf Hoppe. „Überwiegend geschieht dies unter Verantwortung des Polizeireviers Grimma, das neben eigenen Streifen auch immer wieder Unterstützung durch unsere Einsatzzüge der Inspektion Zentrale Dienste und ferner auch manchmal der sächsischen Bereitschaftspolizei enthält.“

OBM Berger rät zu Gelassenheit

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) rät zu Gelassenheit. „Wenn es den Leuten gut tut, sich mit Fahnen an die Straße zu stellen, und wenn sie die Gesetze einhalten, dann sollen sie es machen“, sagt er. „Ich bin gegen den Politik-Narzissmus, immer Recht haben zu wollen, der stets von linker und rechter Seite zu hören ist.“

Von Frank Pfeifer