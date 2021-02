Protest gegen 50-Meter-Funkmast am Rand von Grimma

Grimma/Fremdiswalde

Angesichts der Visualisierung des Planers drängt sich ein gewagter Vergleich auf: Bekommt Fremdiswalde seinen Eiffelturm? Jedenfalls ähnelt der beantragte Stahlgittermast für den Mobilfunk in gewisser Weise dem Pariser Wahrzeichen und soll am Dorfrand auf einem stabilen Stahlbeton-Fundament stolze 51,30 Meter in den Himmel ragen. Doch sowohl der Ortschaftsrat von Nerchau als auch der Technische Ausschuss von Grimma haben sich gegen die Errichtung am avisierten Standort ausgesprochen. Die Entscheidung über den Bauantrag vom 7. Dezember fällt allerdings auf Landkreis-Ebene. Die Stadt Grimma war lediglich zur Stellungnahme aufgefordert.

Bauherr ist die Deutsche Funkturm GmbH

Antragsteller und damit Bauherr ist die DFMG Deutsche Funkturm Gesellschaft. Sie ist Teil der Unternehmensgruppe der Deutschen Telekom und plant, akquiriert, realisiert, betreibt und vermarktet bundesweit Funkstandorte. Im Bauantrag ist explizit dargestellt, dass die Mobilfunkstation elektromagnetische Felder erzeugt. Für den Betrieb der Anlage und den Nachweis des Schutzes von Personen werde in einem gesonderten Verfahren die Standortbescheinigung der Bundesnetzagentur beantragt, heißt es.

In Fremdiswalde wird das Telekom-Vorhaben nicht a priori abgelehnt. Im Gegenteil. „Wir brauchen den Mast“, bekräftigt Alexander Terpitz mit Blick auf die Mobilfunk-Versorgung. Die Einwohner lehnen seinen Worten zufolge aber den jetzigen Platz kaum 100 Meter vom Dorfrand entfernt ab und möchten bei der Standortsuche eingebunden werden. „Flächen wären da, doch wir sind vom Bauherrn bisher nicht gehört worden“, beklagt der Fremdiswalder.

Mutmaßungen über die Kostenfrage

Die Bewohner mutmaßen, dass der Telekom-Ableger aufs Geld schaut. Möglicherweise habe er einen Standort gewählt, wo die geringsten Baukosten anfallen. Im Technischen Ausschuss merkte Stadtrat Gunter Hantschmann (Freie Wähler) an, dass es eben einen Unterschied macht, ob 50 oder 1000 Meter Erdkabel zu verlegen sind. Je weiter der Standort vom Ort weg sei, desto mehr seien Belange der Erschließung und des Naturschutzes zu beachten, erklärte auch Simone Kluge vom Stadtentwicklungsamt.

OB: Eigentümer stellt Grundstück nicht mehr bereit

Wie es scheint, muss Funkturm die Standortsuche ohnehin neu aufrollen. Der Eigentümer habe mittlerweile erklärt, dass er sein Grundstück nicht mehr zur Verfügung stellen möchte, informierte Oberbürgermeister Mattias Berger (parteilos). Dabei soll es sich um Nerchaus Ortsvorsteher Steffen Richter handeln, der im Ortschaftsrat wegen Befangenheit nicht an der Abstimmung teilnahm, sich gegenüber der LVZ zu dem Thema aber nicht äußern möchte. Vier Räte votierten in der nicht öffentlichen Sitzung für und ebenfalls vier gegen den Bauantrag – bei zwei Enthaltungen. Damit gab es keine Mehrheit. Der Technische Ausschuss lehnte den Antrag dann einstimmig ab, denn für die beschließenden Gremien der Stadt Grimma ist das Votum der Ortschaftsräte heilig.

Anwohner könnten gegen Baugenehmigung vorgehen

„Jetzt nimmt das Landratsamt das Nein der Stadt Grimma entgegen“, so Rathauschef Berger. Er habe keine Ahnung, was es aus der Ablehnung macht. Im Falle einer Baugenehmigung könnten Nachbarn der Anlage Widerspruch einlegen oder gar den Klageweg gehen, erläuterte Simone Kluge.

Stadtrat Johannes Heine (Freie Wähler) merkte an, dass es aus seiner Sicht nicht um eine „ureigenste Angelegenheit“ der Fremdiswalder geht. Es sei für die Allgemeinheit wichtig, Funklöcher auf dem flachen Land zu beseitigen. Ihn befremde jedoch, dass man im Verfahren nicht von Anfang an die Betroffenen einbeziehe.

Von Frank Prenzel