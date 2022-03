Prozess wegen Todesdrohungen: Fehlende Zeugen verhindern Beweisaufnahme in Grimma

Grimma

Die Liste der Vergehen ist umfangreich, die die Grimmaer Staatsanwaltschaft Robby K. vorwirft. Von mehrfachen Pkw- und Quadfahrten ohne Fahrerlaubnis und zum Teil unter Alkoholeinfluss über tätliche Übergriffe bis hin zu Bedrohungen reicht die Palette der zwischen 2017 und dem vergangenen Jahr begangenen Straftaten, für die sich der 35-jährige gebürtige Wurzener am Mittwoch vor dem Grimmaer Amtsgericht zu verantworten hatte.

Bei dem zeitlich am weitesten, nämlich in den Sommer 2017 zurückreichenden Tatvorwurf handelt es sich um mittels einer beziehungsweise mehrerer Sprachnachrichten gegen seine damalige Ehefrau ausgesprochene Bedrohungen. Der Staatsanwaltschaft zufolge soll dabei von einer Todesandrohung sowie ferner von „Händeabhacken“ und „Von-der-Brücke-werfen“ die Rede gewesen sein.

Fehlende Zeugen verhindern Beweisaufnahme

Das Corona-Virus verhinderte am Mittwoch, dass die mutmaßlich vor knapp fünf Jahren bedrohte Ex-Ehefrauin, in den Zeugenstand trat. Derweil bestritt der aktuell in der Grimmaer Region lebende Robby K. die diesbezüglich gegen ihn erhobenen Anschuldigungen.

Auch über die übrigen Anklagepunkte konnte sich Amtsgerichts-Richter Götz-Karsten Weimann an diesem ersten Verhandlungstag nur wenig Klarheit verschaffen. Denn lediglich ein Zeuge von einem runden halben Dutzend geladener Zeugen war der Aufforderung gefolgt, vor dem Amtsgericht zu erscheinen. Damit verhinderten sie die Beweisaufnahme, was je nach Grund des Fernbleibens ein Ordnungsgeld von 150 Euro nach sich ziehen könnte.

Zweite Verhandlungsrunde am 25. Mai

Feststellen konnte Richter Weimann in dieser ersten Verhandlungsrunde aber bereits, dass der Angeklagte in seinen Aussagen deren Wahrheitsgehalt betreffend nicht immer sattelfest erschien. Zu einem Zeitpunkt etwa, an dem Robby K. vorgab, ein Quad käuflich erworben zu haben, lagen dem Richter anderslautende Informationen über den Aufenthaltsort des Angeklagten vor.

Dessen Verteidiger gab Richter Weimann deshalb am Ende der ersten Verhandlungsrunde mit auf den Weg, dringend noch einmal mit seinem Mandanten zu reden. Am 23. Mai wird das Verfahren wieder aufgenommen, für den 25. Mai ist ein Fortsetzungstermin angesetzt.

Von Roger Dietze