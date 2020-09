Prozess zwischen Altem Kranwerk und Naunhof geht in neue Runde

Naunhof

Am Ende fiel die Entscheidung eindeutig: Mit zehn zu sieben Stimmen votierte der Naunhofer Stadtrat am Montagabend dafür, den Gerichtsprozess um ein Grundstück fortzusetzen, das eventuell für den Weiterbau der Osttangente benötigt wird. Der Inhaber des Alten Kranwerks (AKW), Heiko Guter, hatte gegen die Kommune geklagt mit dem Ziel, den hinteren Bereich seiner Kultureinrichtung nicht an die Stadt abtreten zu müssen. Das Landgericht Leipzig gab ihm recht.

Nur die AfD, die Fraktion Linke/Grüne und Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) stimmten in der Sondersitzung des Rats dagegen, Berufung einzulegen. Alle anderen Abgeordneten hoben die Hand dafür, sich an die nächsthöhere Instanz zu wenden. Vorausgegangen waren eine Beratung hinter verschlossenen Türen und danach Statements im öffentlichen Teil der Zusammenkunft.

Mehrheit will sich Option offenlassen

„Es wäre Blödsinn, das Kranwerk-Grundstück sausen zu lassen“, sagte Michael Schramm ( CDU). Der erste Teil der Osttangente sei fertiggestellt und für den Schwerlastverkehr ausgelegt. Nun müsse zügig eine Lösung für die Weiterführung der Umgehungsstraße von der Wurzener zur Großsteinberger Straße gefunden werden. Und dafür bedürfe es der Option, das hintere AKW-Gelände zu nutzen.

„Die Stadt kann nicht eine der Lösungen aus der Hand geben, sie wäre dann ein für alle Mal verloren“, bekräftigte Hermann Kinne (Wählervereinigung Fuchshain). Und Gabriele Wegel ( CDU) gab zu bedenken, dass sich viele Naunhofer an einer Unterschriftensammlung für eine Verkehrsentlastung der Innenstadt beteiligten.

Grüne sehen Image der Stadt gefährdet

Auf der Gegenseite meldeten sich mehr Mandatsträger zu Wort. „Es gibt keine schlüssige Idee für das Grundstück. Wofür sollen wir es uns offenhalten?“, erwiderte Martin Schäfer (Grüne). Er warnte zugleich davor, gegen den bekanntesten Naunhofer Kulturschaffenden, der zugleich ein Steuerzahler ist, den Prozess weiterzuführen. Dies würde das Image der Stadt beschädigen.

Linke und AfD verweisen auf Kosten

Michael Eichhorn (Linke) machte darauf aufmerksam, dass es die Stadt 800 000 bis 1,2 Millionen Euro kosten würde, die Tischlerhalle des AKW abzureißen und neu zu bauen, falls die Osttangente dort gebaut würde. Und laut Rocco-René Beulitz ( AFD) muss Naunhof 13 000 Euro für die Fortsetzung des Rechtstreits hinlegen.

Bürgermeisterin Conrad verschließt sich der Sinn

„Für mich muss eine Entscheidung mit einem Ziel verbunden sein“, erklärte Bürgermeisterin Conrad. „Und das ist hier nicht der Fall.“ Ihr erschließe sich das Ziel der Berufung nicht. Es gebe andere Möglichkeiten zur Lösung des Verkehrsproblems.

Besucher drängen auf mehr Information

Welche diese aber sind, hätten Besucher der Sitzung gern erfahren. „Aus unserer Sicht ist die Diskussion um Varianten undurchsichtig, wir kennen diese nicht“, kritisierte Frank Schubert in der Bürgerfragestunde. Und Steffen Matysek fragte: „Ist der Straßenbau unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte überhaupt noch erforderlich oder geht’s hier um Eitelkeiten?“

Conrad räumte ein Defizit bei der Beteiligung der Bevölkerung ein. Sie könne aber nicht darüber reden, was zu dem komplexen Thema in nichtöffentlichen Sitzungen und mit Behörden besprochen wurde. Trotzdem nehme sie sich vor, „das Knäuel zu entwirren“ und über einen aktuellen Zwischenstand zu informieren.

Guter erwägt Schließung des Kranwerks

In einem Statement sprach AKW-Inhaber Guter nach der Sitzung von einer „Bauch-Diskussion“, die im Rat geführt wurde. Nur zwei Abgeordnete hätten sich im Vorfeld seine Beweggründe zur Klage angehört, die anderen nicht. „Mein Urteil lautet: gefährliches Halbwissen. Daher sehe ich einer Revision gelassen entgegen“, erklärte er und überraschte zugleich mit einer möglichen Konsequenz: „Das Kranwerk aufgeben kann ich dann immer noch.“

