Prozessauftakt nach tödlicher Pool-Party in Gerichshain

Am Amtsgericht Grimma wird am 28. Februar die tödliche Pool-Party aufgerollt, die sich im Dezember 2019 in Gerichshain abgespielt hat. Bei einer privaten Weihnachtsfeier in dem Macherner Ortsteil waren damals zwei Menschen ums Leben gekommen.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass den 20 und 39 Jahre alten Männern fahrlässiger Umgang mit Trockeneis zum Verhängnis wurde. Im Juli 2020 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Gastgeber der Party und einen weiteren Beteiligten. Die 41 und 43 Jahre alten Beschuldigten sollen Trockeneis in den Pool gekippt haben, so die Anklagebehörde. Dadurch sei Kohlendioxid-Gas freigesetzt worden. Die Männer seien dadurch erstickt, ergaben die Ermittlungen. Die Anklage lautet auf fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung.

Auf Grund der vielen Beteiligten weicht das Gericht auf den Grimmaer Rathaussaal aus. Direkt am Prozess beteiligt sind nach Angaben eines Gerichtssprecher 15 Personen.

