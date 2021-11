Grimma

Der mutmaßlich illegalen Unterrichtsstätte in der früheren Schützenklause zwischen Grimma und Neuneunitz ist die Grundlage entzogen worden. Nach LVZ-Information hat das Bauaufsichtsamt des Landkreises Leipzig dem Eigentümer eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen. Das bestätigte am Montag Pressesprecherin Brigitte Laux auf Anfrage.

Schon Ende voriger Woche hatte die Landratsamt-Sprecherin dargelegt, dass mittlerweile das Bauaufsichtsamt involviert sei. „Wenn ein Gebäude für andere Zwecke als bisher genutzt wird, muss diese Änderung in der Regel beantragt und genehmigt werden. Diese Überprüfung hat der Landkreis eingeleitet“ – und in der Konsequenz einen Riegel vorgeschoben.

„Für das Gebäude der ehemaligen Schützenklause wurde in der Vergangenheit die Nutzung als Gaststätte genehmigt“, so Laux. Werde es für den Schulbetrieb beziehungsweise zur Kinderbetreuung genutzt, bedürfe es eines Genehmigungsverfahrens. „Dieses fehlt hier.“ Die Nutzung als Schule beziehungsweise Tageseinrichtung für Kinder sei baurechtswidrig. „Aus diesem Grund hat der Landkreis Leipzig die Nutzung des sich auf dem Grundstück befindlichen Gebäudes als Schule beziehungsweise Kindertageseinrichtung mit sofortiger Wirkung untersagt.“

Ein Polizeiauto dreht die Runde

Am ersten Schultag nach den Herbstferien ging es deutlich ruhiger vor der einstigen Gaststätte zu. Zwischen 8 und 9.30 Uhr zum Beispiel fuhren lediglich vier Fahrzeuge vor, Kinder wurden in der Zeit nicht gesichtet. Kurz nach Acht drehte auch ein Polizeiauto die Runde. Seit das hochgekocht sei, schaue die Polizei immer mal nach dem Rechten, erzählte die Bürgerpolizistin für den Bereich und antwortete auch auf Fragen eines dreiköpfigen Kamerateams. Eine ankommende Frau stieg aus dem Auto und verbat sich, das Kennzeichen ihres Fahrzeugs zu notieren. Auf die Frage des LVZ-Reporters, ob sie zur Initiative gehöre, antwortete sie mit „nein“.

Eine Polizeistreife und ein Kamerateam - vor der angeblich illegalen Schule an der früheren Schützenklause in Grimma wurden am ersten Schultag nach den Herbstferien keine Kinder gesichtet. Quelle: Frank Prenzel

Grimmas OB spricht die Vermutung aus

In der Woche vor den Herbstferien war öffentlich geworden, dass sich in der einstigen Schützenklause vormittags und damit während der Schulzeit Schulkinder aufhalten. Gegenüber der Grimmaer Stadtverwaltung war mehrfach der Verdacht einer illegalen Schule geäußert worden. Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) hatte dann die Vermutung laut geäußert: „Hier treffen sich wohl Leute aus der Querdenker-Szene und machen Unterricht.“ Eine Anwohnerin hatte gegenüber der LVZ bezeugt, dass seit August Eltern ihre Kinder in die einstige Gaststätte bringen: „Ich habe selber Augen und weiß, dass hier eine Schule aufgemacht wurde.“

Sogenannte Querdenker gelten als Kritiker der Corona-Schutzregeln. Sie lehnen es unter anderem ab, dass ihre Kinder sich in der Schule regelmäßig testen lassen und Maske tragen müssen.

Lasub-Sprecher verweist auf Überwachung der Schulpflicht

Es gebe für den Raum Grimma weder einen Antrag auf eine Ersatzschule noch konkrete Anfragen, informierte am Montag auf Anfrage Roman Schulz, Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung (Lasub). Er glaubt aber ohnehin, dass in so einem Fall „die höchste Form der Illegalität“ an den Tag gelegt wurde und wird. Das Lasub sei aber keine Ermittlungsbehörde, betonte Schulz. „Wir können es nur über die Schulpflichtüberwachung machen.“ Die Schulen seien noch einmal sensibilisiert worden, diese ernst zu nehmen.

Von Frank Prenzel