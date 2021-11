Querdenker-Schule in Grimma? Mieterin der Schützenklause wehrt sich

Grimma

„Hier treffen sich wohl Leute aus der Querdenker-Szene und machen Unterricht.“ Die Vermutung des Oberbürgermeisters Matthias Berger (parteilos) rief die Behörden auf den Plan. Und so geriet die Schützenklause ins Visier von Ämtern und Polizei. Am vorläufigen Ende der wochenlangen Ermittlungen steht ein Quasi-Verbot. Den Betreibern der mutmaßlich illegalen Querdenker-Schule ist es fortan untersagt, Kinder in der ehemaligen Gaststätte zu betreuen.

Nicole H. (vollständiger Name ist der Redaktion bekannt) wohnt im Nachbardorf. Seit 1. September hat sie die obere Etage des idyllisch am Ortsrand gelegenen Gebäudes angemietet. Sie sei schwer enttäuscht von den Einlassungen des Grimmaer Stadtchefs, betont die Familienmutter. Genauso sei ihr schleierhaft, woher „besorgte Bürger“ wissen wollten, dass hier Kinder beschult würden: „Das war zu keiner Zeit eine Schule und wird auch nie eine werden.“

Es steht Aussage gegen Aussage

Richtig sei vielmehr, dass es keine Gespräche mit Anwohnern gegeben habe, stellt Nicole H. fest. Das wiederum hörte sich zuletzt bei einer Nachbarin ganz anders an. Gegenüber der LVZ gab die Dame an, ein Herr K. habe sich ihr vorgestellt. Dessen Aussage zufolge, würde hier sehr wohl eine Schule eingerichtet, weil man nicht wolle, dass Kinder eine Maske tragen und sich auf Corona testen müssten. Immer wieder stiegen Kinder mit Schulranzen aus, bezeugte die Frau.

Das stelle sie auch nicht in Abrede, kontert die Mieterin. Zuletzt sei das Grundstück immer wieder von Medienvertretern belagert worden. Sie habe keinerlei Interviews gegeben, stattdessen die Polizei rufen müssen, um zu verhindern, dass ein Fernsehteam ins Gebäude filme. Dabei sei hier nichts zu sehen. Seitdem die Bornaer Bauaufsicht dem Eigentümer der ehemaligen Gaststätte eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen habe, befänden sich keine Kinder mehr auf dem Grundstück.

„Das war alles ausgeschlachtet, eine halbe Ruine“

Aber bis zum Verbot? Da waren Kinder im Objekt. Auch während der Unterrichtszeit. Also doch eine Schule? Die Mieterin führt ins Innere der Schützenklause. Im Erdgeschoss befinden sich zwei Tischlereien. Über die Treppe geht es in den Saal der einstigen Gaststätte. Für diesen und weitere kleinere Räume müsse sie erst ab Januar Miete zahlen: „Der Saal stand jahrelang leer“, sagt Nicole H. Buntmetalldiebe hinterließen genauso ihre Spuren wie die Marder.

Mit Gleichgesinnten sei sie dabei, die 300 Quadratmeter herzurichten. An der Wand befindet sich eine Schultafel. „Wir haben entkernt und von Grund auf renoviert, ein Ingenieurbüro ist beauftragt.“ Wenn auch noch die Heizung funktioniere, die Sanitärräume fertig seien und sie die Genehmigung habe, würden hier Kurse abgehalten: Pilates, Yoga, Gesunde Ernährung. Die Kinder der Teilnehmer könnten sich zeitgleich im Objekt tummeln, so die Geschäftsidee.

Kinder als Teil der Geschäftsidee

Auch Firmenfeiern seien denkbar. Genau wie Fastenlehrgänge: Weil die sich mitunter über mehrere Tage hinweg zögen, wolle man auch für Übernachtungsmöglichkeiten sorgen. „So etwas braucht man auf dem Lande“, sagen die Helfer, die mitunter zertifizierte Referenten seien und sich beruflich neu orientieren wollten. Die Kinder seien auch deshalb hier gewesen, um möglichst den ganzen Tag am Projekt arbeiten zu können.

Weil sich nach der Nutzungsuntersagung kein Kind mehr im Objekt aufhalten dürfe, sei der Baufortschritt ins Stocken geraten. „Wir machen seitdem mittags Schluss, holen die Kinder von der Schule ab und betreuen sie zu Hause.“ Bislang hätten einige Mädchen und Jungs den ganzen Tag in der Klause verbracht. Während die Erwachsenen mit dem Bau beschäftigt gewesen seien, spielten die Kinder, unternahmen Wanderungen.

Ausweichende Antwort auf Kardinalfrage

„Oder erledigten gemeinsam Schulaufgaben“, sagen Ines G. und Heike H. Immer ein Erwachsener habe die Kinder dabei beaufsichtigt – nicht nur am Nachmittag, auch vormittags. Auf die Nachfrage, ob die Mädchen und Jungen zu dieser Zeit nicht eigentlich in der Schule sein müssten, antworten die Eltern ausweichend. Einige seien in der Schule gewesen, andere nicht: „Sollten wir nicht besser die Werbetrommel für unser Projekt rühren?“

Im alten Schuljahr durften Eltern ihre Kinder zu Hause lassen. Das galt für jede Schulart. Hintergrund war eine mögliche Ansteckungsgefahr für zum Beispiel krebskranke Familienmitglieder. Diese Regelung ist seit neuem Schuljahr außer Kraft. Zwar habe man anfangs noch Gnade vor Recht walten lassen, erklärt der Sprecher des Landesamts für Schule und Bildung, Roman Schulz. „Seitdem aber überwachen wir die Schulpflicht wieder.“

Verstöße zur Anzeige gebracht

Jana Kutscher meldete einzelne Verletzungen der Schulpflicht. Es handelte sich um sechs Grundschüler aus zwei Schulen, informierte die Grimmaer Amtsleiterin vor den Herbstferien. Eltern verweigerten bewusst den Test und hielten ihre Kinder vom Unterricht fern. Die Verstöße seien gegenüber dem Ordnungsamt des Landkreises zur Anzeige gebracht worden. Das bestätigte die Landratsamt-Sprecherin Brigitte Laux. „Wir prüfen jetzt die Fälle und hören die Eltern an.“

Ob es einen Zusammenhang mit den Aktivitäten in der Schützenklause gibt, ist offen. Die Betreiber der einstigen Gaststätte geben an, ihre Kinder seien derzeit alle in der Schule. Die Eltern betonen, sie hätten kein gutes Gefühl dabei. Scharf kritisieren sie Masken und Tests. Auch das ständige Querlüften sei problematisch: „Sollen unsere Kinder im Winter mit der dicken Jacke im Unterricht sitzen?“

Betonung des ganzheitlichen Ansatzes

Die Abstandsregel sei für die freie Entfaltung ihres Nachwuchses zu hinterfragen: „Wenn Kinder ihresgleichen als potenzielle Gefahr wahrnehmen, kann das nicht gut sein.“ Ob sie in ihrem Objekt auf die Corona-Etikette achten? „Wie gesagt, wir wollen hier Kurse und Seminare veranstalten. Da versteht es sich von selbst, alle staatlichen Auflagen zu erfüllen.“ Noch dazu, wo man sich Gesundheitsthemen stets ganzheitlich nähere.

„Wir geben unseren Körper nicht beim Arzt ab und sagen Auf Wiedersehen, ich komme gleich wieder. In der Schützenklause soll ein Treff für Leute entstehen, die auf körperliche Aktivität setzen“, sagt Mieterin Nicole H. Anfang Januar wolle sie die ersten Kurse starten: „Ob wir den Termin werden halten können, steht in den Sternen. Die Behauptung, wir betrieben eine illegale Schule, bindet Kraft und lässt einen kaum schlafen.“

Linken-Stadtrat bringt alles ins Rollen

Grimmas Linken-Stadtrat Heiko Mätzold machte die Vorwürfe erstmals öffentlich. Eine „besorgte Bürgerin“ hatte sich an den jungen Stadtrat gewandt und ihre Beobachtungen mitgeteilt. Auch Mätzold vermutete auf dem Hof eine illegale Schule der Querdenker. Scheinbar werde hier die Schulpflicht umgangen, sagte er. „Die Sache gehört geklärt.“

Die Sache gehöre geklärt, finden auch die Eltern in der Klause: „Was hier mit uns veranstaltet wird, grenzt an Hexenjagd. Der Vermieter behält sich rechtliche Schritte vor. Schließlich geht es auch um Geld.“ Nur weil man Kritik übe, dürfe man nicht in eine Schublade geschoben werden. Die Frage sei doch, wessen Kinder es seien: „Gehören die Kinder dem Staat oder ist es nicht vielmehr unsere Aufgabe als Eltern, Schaden von ihnen abzuwenden.“

Homeschooling sorgt für Ausnahmezustand

Depressionen und Burnout seien auf dem Vormarsch, sagen sie. Wie schnell man in ein Hamsterrad komme, habe der Lockdown gezeigt, so der alleinerziehende Vater in der Runde: „Wer voll arbeitet, auf Montage ist und nicht auf Großeltern zurück greifen kann, kommt schnell in Nöte.“ Die Schule habe immer nur Aufgaben geschickt. Mit der Lösung seien er und sein Filius allein gelassen worden. Bis er sich mit zehn Bekannten zusammen getan hatte.

„Wir sind alle zwischen 35 und 45 Jahren. Im Homeschooling nahm sich immer im Wechsel einer von uns frei und kümmerte sich ganztägig um mehrere Kinder.“ In der Schützenklause habe man die Gemeinschaft weiter gelebt. Bis zur Nutzungsuntersagung. Zuletzt spricht Nicole H. noch einen bösen Verdacht aus: „Die Anwohner wollen nur ihre Ruhe. Sie haben etwas dagegen, dass wir diesen Ort mit Leben erfüllen.“

