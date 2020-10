Radcross-Event im Grimmaer Stadtwald fordert die Akteure

Grimma

Crosser sind als die besonders harten Hunde unter den Bikern bekannt. Gleich ob Regen, Schlamm, Eis oder andere meteorologische Widrigkeiten – für sie gilt das Motto „je schwieriger die Verhältnisse, desto besser“. Dies impliziert jedoch nicht das Auftreten eines tückischen Virus, und entsprechend war auch die am Sonntag traditionell in Grimma gestartete 14. Auflage der sachsenweiten Bioracer-Cross-Serie gefährdet.

Maskenpflicht im Fahrerlager

„Wenn die mit Corona verbundenen Auflagen für uns nicht umsetzbar gewesen wären, dann hätten wir schweren Herzens die Segel in diesem Jahr streichen müssen, wozu es aber glücklicherweise nicht gekommen ist“, berichtete Rennorganisator Lutz Reichert, der gemeinsam mit der RSG Muldental Grimma die Auftaktveranstaltung stemmte. Bei der galt in diesem Jahr eine Maskenpflicht unter anderem im Fahrerlager sowie bei den Siegerehrungen. Darüber hinaus wurden Reichert zufolge an der Strecke im Stadtwald mögliche Kontaktstellen mit Spaziergängern und Wanderern auf ein vom Ordnungsdienst gut handhabbares Maß reduziert.

Räder bringen nur noch wenige Kilo auf die Waage

Nachdem am Sonntagmorgen der sportliche Nachwuchs des Freistaates im Rahmen von Crossläufen seine Kräfte messen konnte, schwangen sich vom späten Vormittag an beginnend mit dem U-15-Nachwuchs die Crosser auf ihre mit breiteren und profilierten Reifen sowie fast durchgehend mit Scheibenbremsen bestückten 28-Zoll-„Stahlrösser“. Die mittlerweile allerdings nur noch in den allerseltensten Fällen aus diesem Metall, sondern in aller Regel aus Aluminium und Carbon gefertigt sind. Dass sie dadurch nur noch wenige Kilogramm auf die Waage bringen, kommt ihren Piloten nicht nur beim Beschleunigen und an Anstiegen entgegen, sondern darüber hinaus beim Meistern schwieriger Streckenabschnitte und erst recht beim Tragen respektive Schieben der Zweiräder über gänzlich unbefahrbare Teilstücken.

Lokalmatadore der RSG Muldental am Start

Einen solchen Abschnitt galt es für die Crosser auf der sonntäglichen Strecke vom Muldeufer hinauf auf den höher gelegenen Stadtwaldweg zu bewältigen. Auch auf der legendären Sandpassage an der Mulde zogen es viele Starter vor abzusteigen. Unter anderem Lokalmatador Michael Maneck von der RSG Muldental Grimma, der im Rennen der Senioren ab 40 Jahre startete.

„Unser Verein ist auf Straßenradsport spezialisiert, und aus diesem Grund fahre ich im Normalfall im Jahr nur dieses eine Crossrennen in Grimma“, berichtete der 45-Jährige. „Mein persönliches Ziel ist es deshalb, nicht überrundet zu werden. Und das ist mir auch in diesem Jahr gelungen.“ Seine beiden Vereinskollegen Rico Brückner und Robin Rautzenberg gingen im Elite-Rennen an den Start.

Witznitzer Kippe in Borna ist die nächste Station

Nach Grimma zieht die Bioracer-Kolonne am kommenden Wochenende weiter nach Borna. Am Sonntag wird dort auf die Witznitzer Kippe gefahren. Die Serie findet nach zwei weiteren Stationen in Schwarzenberg und Dresden Mitte Dezember traditionell ihren Abschluss in Chemnitz.

