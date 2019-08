Grimma

Die Polizei hat in Grimma einem mutmaßlichen Drogenkurier dessen Ware abnehmen können. Der Tatverdächtige flüchtete und wird jetzt mittels einer Personenbeschreibung gesucht.

Die Beamten waren am Montagabend, 18.10 Uhr, in der Grimmaer Vorwerkstraße unterwegs, als sie einen Fahrradfahrer mit einem grünen Rucksack bemerkten, der sehr zügig aus Richtung Schwimmhalle Grimma kam und in die Bonhoefferstraße fuhr. Als er den Funkstreifenwagen erblickte, erhöhte er die Geschwindigkeit, woraufhin die Beamten misstrauisch wurden und sich zu einer Kontrolle entschlossen.

Radfahrer entkommt in der Grimmaer Innenstadt

Sie verfolgten den Radfahrer, verloren ihn jedoch in der Nähe der Vorwerkstraße aus den Augen. Die Suche im Bereich Am Wolfsgraben und August-Bebel-Straße blieb ebenfalls erfolglos. In der Zwischenzeit erreichte das Polizeirevier Grimma den Anruf einer Frau. Diese teilte mit, dass der Radfahrer an der Vorwerkstraße ein mit Paketklebeband umwickeltes Päckchen verloren hatte.

Die Polizeibeamten begaben sich umgehend dorthin, wo ihnen zwei Frauen das Päckchen übergaben und erklärten, dass der Radfahrer es beim Überqueren des Fußweges verloren hatte. Das Päckchen roch dezent nach Betäubungsmitteln. Es wurde sichergestellt und im Polizeirevier untersucht.

Tatverdächtiger ist zwischen 20 und 25 Jahre alt

Der Fahrradfahrer konnte wie folgt beschrieben werden: Er ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, trägt kurzes dunkelblondes Haar, ein dunkles Langarm-Oberteil mit Taschen und eine dunkle lange Hose. Das Mountainbike war ebenfalls dunkel lackiert.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Tel. 03437/70 89 25 100 zu melden.

Von thl