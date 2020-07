Radfahrerin bei Unfall in Grimma schwer verletzt

Grimma

Bei einem Unfall am Dienstagvormittag in Grimma ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignet wird die Ursache für den Unfall an der Kreuzung auf der Gabelsberger Straße und der Einmündung Stecknadelallee noch ermittelt.

Den Angaben zufolge war die Fahrerin (58, deutsch) eines Dacia die Gabelsberger Straße entlang gefahren und überholte dort eine Fahrradfahrerin (56). Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, kam es aus bisher noch nicht geklärter Ursache zur Kollision. Dabei stürzte die Radfahrerin und verletzte sich schwer.

Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. An Auto und Mountainbike entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Gegen die 58-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

