Radweg-Bau bei Bad Lausick stockt: Bahn prüft Altlasten-Verdacht

Bad Lausick/Borna/Grimma

Die Stadt Bad Lausick kauft der Deutschen Bahn AG 16 Flurstücke ab, damit zwischen Bad Lausick und Flößberg endlich ein Radweg gebaut werden kann. – Dieser Beschluss des Stadtrates datiert vom September 2020. Vollzogen ist der Kauf bis heute nicht. Das liegt nicht am Unwillen der Kommune, sondern an vermuteten Altlasten. Ob und in welchem Umfang es die auf der alten, von 1936 bis 1946 betriebenen Trasse der Querbahn gibt, die in Teilen den Radweg Grimma – Borna aufnehmen soll, soll ein Gutachten aufzeigen.

Blick auf die Pläne zum Baustart für den Abschnitt Grimma – Großbothen: Hier ging es 2018 los. Der Weg ist längst nutzbar. Quelle: Thomas Kube

Bahn-Gutachten soll demnächst vorliegen

„Das Gutachten wird auf Kosten der Bahn erarbeitet. Es wurde uns noch für Januar 2022 in Aussicht gestellt“, sagt Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Mit dem Landkreis Leipzig habe man sich darauf verständigt, die Flächen nur dann zu übernehmen, wenn die Altlasten-Frage geklärt sei. Im Hintergrund werde aber bereits weiter daran geplant, den in Abschnitten längst nutzbaren Radweg, der das Muldental und den Südraum verbinden soll, zu komplettieren und die Lücke zwischen der Kurstadt und dem zu Frohburg gehörenden Flößberg zu schließen. Der Weg solle zwischen Heinersdorf, wo sich einst der Haltepunkt Bad Lausick-West befand, und der Kreuzung mit der Straße Flößberg – Beucha weitgehend auf dem überwachsenen Bahndamm verlaufen, so Hultsch: „Der geeignete Untergrund ist da. Die Eingriffe in den Naturraum sind so am geringsten.“

Ihr täglicher Newsletter aus Geithain Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Geithain direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Planungen dauern noch einige Zeit

Ehe der Bau beginnen kann, dürften noch mindestens Monate ins Land gehen, selbst wenn der Kauf der benötigten Grundstücke – die Unbedenklichkeit vorausgesetzt – bald über die Bühne ginge. „Das beauftragte Ingenieurbüro überarbeitet derzeit im Auftrag des Landkreises die Entwurfsunterlagen hinsichtlich der aktuell abgestimmten naturschutzfachlicher Belange“, sagt Brigitte Laux, Sprecherin der Kreisbehörde. Im Zuge der sich anschließenden Genehmigungsplanung würden die betroffenen Träger beteiligt. Dann gehe es auch um Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur. „Im Ergebnis dessen kann erst darüber entschieden werden, ob zusätzlich ein förmliches Baurechtsverfahren notwendig wird.“

Von Ekkehard Schulreich