Radwege in Naunhof und Parthenstein immer noch nicht komplett

Kommentar von Roger Dietze

Vollmundig hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer im Rahmen der Präsentation des Klimaschutzpaketes der Bundesregierung eine neue Offensive beim Radwegebau verkündet. Viel mehr Geld als in den vergangenen soll in den folgenden Jahren in den Ausbau von sicheren Wegen für Biker fließen. Ein Herzensprojekt dürfte die angekündigte Förderung des Zweirades für den autoaffinen CSU-Mann nicht sein, vielmehr sieht sich die deutsche Politik von den alarmierenden Zukunftsprognosen der Klimaforscher gedrängt, auch endlich im Bereich Straßenverkehr den Hebel anzusetzen.

Die genannten lokalen Beispiele für die Zähigkeit, die hierzulande der Projektierung und Ausführung von Radwegen anhaftet, sind leider nur die Spitze des Eisberges. Denn es ist eine traurige Wahrheit: Im Vergleich mit infrastrukturell fortschrittlichen Staaten wie etwa Dänemark und die Niederlande ist Deutschland ein Zweirad-Entwicklungsland, von dem der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club sagt, dass es diesbezüglich seinem Nachbarn im Westen um etwa 40 Jahre hinterherhinkt.

So schnell wird dieser Abstand nicht kleiner werden, weil nun zwar mehr Geld für Radwege zur Verfügung stehen mag, der (politische) Wille zur Fahrrad-Förderung, der in den Städten zwangsläufig auch auf Kosten des Autos gehen muss, aber nach wie vor fehlt. Denn während beispielsweise in den beiden genannten Ländern seit Jahren sogenannte Fahrradschnellwege die Großstädte mit deren Umland verbinden, gab im letzten Landtagswahlkampf ein sächsischer Motorrad fahrender FDP-Mann auf die Frage, was er in der nächsten Legislaturperiode in punkto Infrastruktur zu tun gedenkt, die Antwort, er werde ganz sicher nicht Millionen Euro in solcherart Fahrrad-Projekte stecken.

Es ist dieser politische (Un-)Geist, der hierzulande mit ursächlich dafür ist, dass für einen 600 Meter langen Radweg-Lückenschluss zehn Jahre und mehr ins Land gehen.