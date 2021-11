Räume mit EC-Automaten in Grimma verwüstet

Grimma

Sparkassen Kunden und Kundinnen in Grimma haben Dienstag und Mittwoch vor verschlossen Türen gestanden. An den Eingängen der Räumem mit EC-Automaten am Pulverturm und am Markt befand sich Absperrband der Polizei.

Denn in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde dort randaliert. Unbekannte hatten die Einrichtung der Innenräume verwüstet. Dazu sagte Sparkassen Sprecherin Anja Bergmann: „Was genau da kaputt gegangen ist, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich weiß nur, dass die Schäden überschaubar sind und das die Polizei ermittelt.“

In der Selbstbedienungsfiliale wurde, unterhalb der an der Decke installierten Überwachungskamera, Mobiliar zerstört. Quelle: Thomas Kube

Laut Bergmann ist die Räumlichkeit am Pulverturm bereits seit Dienstag wieder im Betrieb. Allerdings müssen sich Kunden und Kundinnen noch etwas gedulden, die in den Räumen am Markt Geld abheben wollen. Da sich am Mittwoch noch ein Techniker in der Filiale befinde: „Im Laufe des Tages wird alles sicherlich wieder so hergestellt werden, dass Kunden spätestens morgen wieder Ihre Geschäfte abwickeln können.“, so Bergmann weiter.

Laut der Sparkassen-Sprecherin wurde kein Geld entwendet. Es handelt sich „lediglich“ um Sachbeschädigung. Bergmann bestätigte weiterhin, dass sich die Kunden und Kundinnen keine Sorgen machen müssten, wenn sie in den kommenden Tagen Bankgeschäfte abwickeln wollen.

Von Philip Fiedler