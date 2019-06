Grimma

Die Raiffeisenbank Grimma hat zur jetzigen Vertreterversammlung einen Schlussstrich unter das Geschäftsjahr 2018 gezogen. Das sei trotz anhaltend schwieriger Rahmenbedingungen erfolgreich verlaufen, heißt es in einer Mitteilung der kleinen Genossenschaftsbank. Die 4812 Mitglieder seien mit einer Dividende in Höhe von 3,5 Prozent am erwirtschafteten Bilanzgewinn beteiligt worden. Zudem seien die Rücklagen gestärkt worden.

Ungünstige Rahmenbedingungen belasten Grimmaer Bank

Aufsichtsratsvorsitzender Frank Schädlich eröffnete die Vertreterversammlung. Vor der Vorstellung der Zahlen aus der Jahresbilanz 2018 sowie dem Verlauf des aktuellen Jahres ging Bankvorstand Christine Engel auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten und insbesondere auf die Situation auf dem Bankenmarkt ein. „Die ungünstigen Rahmenbedingungen halten weiter an“, so Engel. Ein Ende sei nicht in Sicht, sagte sie mit Blick auf die anhaltende Niedrigzinsphase und die weiter steigende Regulatorik.

Persönliche Beratung der Kunden im Fokus

Als Erfolgsstrategie habe sich in diesem Umfeld erwiesen, weiterhin die persönliche Beratung in den Mittelpunkt zu stellen, so Engel weiter. „Die besonderen Stärken der Bank liegen vor allem im Finanzierungsbereich, der Vermögensanlage und -strukturierung sowie den Themen rund um die Altersvorsorge.“ Die Digitalisierung schreite voran, und die Raiffeisenbank Grimma stelle sich diesem Prozess „mit vielen neuen Services“.

Zuwachs bei Kundenkrediten

Nach Angaben von Bankvorstand Engel stieg im vorigen Jahr das bilanzielle Kundeneinlagevolumen um 2,1 Prozent auf 171,3 Millionen Euro. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 4,4 Prozent auf 223,3 Millionen Euro, und die Kundenkredite kletterten laut Jahresabschluss 2018 um 11,9 Prozent auf 123,9 Millionen Euro.

Im Bericht über die gesetzliche Prüfung gab es keinerlei Beanstandungen. Der Vorstand mit Steve Barth und Christine Engel wurde genauso einstimmig entlastet wie der Aufsichtsrat. Die Aufsichtsratsmitglieder Wolfgang Vogel, Gert Wüstneck und Thomas Kamm, die turnusmäßig ausschieden, stellten sich zur Wiederwahl und erhielten erneut das Vertrauen der Vertreterversammlung.

