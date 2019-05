Grimma

21 Vereine und Einrichtungen aus der Region können sich über eine Finanzspritze der Raiffeisenbank Grimma freuen. In ihrer Hauptstelle in Grimma überreichte die Genossenschaftsbank jetzt das Geld aus den Zweckerträgen des VR-Gewinnsparens.

Grimmaer Bank unterstützt Vereine mit knapp 12.000 Euro

Insgesamt wurden Spenden von 11 900 Euro an Sportvereine, soziale Einrichtungen und gemeinnützige Institutionen vergeben. „Als regional verwurzelte Genossenschaftsbank fühlen wir uns den Menschen hier in der Region besonders verpflichtet“, sagte Vorstandsmitglied Steve Barth. „Wir möchten denen, die sich ehrenamtlich, sportlich und vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit und für behinderte Menschen engagieren, Gutes tun.“

Sportausrüstungen und Spielmaterialien finanziert

Im laufenden Jahr würden über die Filialen weitere Spenden an Einrichtungen vor Ort ausgereicht, „eben dort wo sie gebraucht werden“. Kindergärten benötigten Spiel- und Lernmaterialien, Sportvereine Trainingsausrüstungen und Geräte und Fördervereine jede finanzielle Hilfe, die sie bekommen können.

Bedacht wurden der FC Grimma, die Hallenradsportler des Nerchauer Sportvereins 90, die SG Blau-Weiß Altenhain, die Abteilung Tennis des SV 1919 Grimma, der SV Naunhof, und der Tanzclub Blau Gelb Grimma. Zu den Glücklichen zählen ebenfalls die Abteilung Leichtathletik des TSV Einheit Grimma, die Dazzling Flights des TTV 96 Grimma sowie der Volleyballverein Grimma. Auch Tennis-Nachwuchshoffnung Tristan Nitschke wird unterstützt.

Von LVZ