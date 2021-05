Rappenbergring: Anwohner fordern Ausbau ihrer Straße – so antwortet die Stadt Grimma

Grimma

Die Abschaffung der Straßenbaubeiträge in Grimma scheint Begehrlichkeiten zu wecken. Die Satzung trat am Jahresanfang außer Kraft, nachdem ein Antrag der AfD-Fraktion die Mehrheit im Stadtrat gefunden hatte. Und schon am 26. Januar landete auf dem Tisch der Stadtverwaltung eine Petition, mit der Anwohner des Rappenbergrings, der Ost- und der Nordstraße den Wunsch äußerten, die Sanierung ihrer Straßen zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu veranlassen.

Summe zu hoch für Entscheidung auf Ausschuss-Ebene

Der Grimmaer Stadtrat soll nun zu seiner Sitzung am Donnerstag über die Antwort der Stadtverwaltung auf den Vorstoß der Hausbesitzer befinden. Das Thema wird zum Tagesordnungspunkt des Gremiums, weil ein grundhafter Ausbau der maroden Pisten mehr als 150.000 Euro verschlingen würde. Eine Summe, die nicht mehr in die Kompetenz von Oberbürgermeister oder Ausschuss fällt.

Die Fahrbahn des Rappenbergrings in Grimma ist in einem sehr schlechten Zustand. Einwohner fordern nun in einer Petition den Ausbau. Quelle: Frank Prenzel

Wer mit dem Auto im Rappenbergring unterwegs ist, legt automatisch einen kleinen Gang ein. Und das nicht nur wegen der unübersichtlichen Passagen. Die Fahrbahn ist teilweise so uneben, dass jeder Kraftfahrer um seine Stoßdämpfer fürchtet.

64 Anwohner stützen die Petition mit ihrer Unterschrift. Sie begründen ihr Ansinnen damit, dass der schlechte Zustand der Straßen der Stadtverwaltung hinlänglich bekannt sei und in einem Baugrundgutachten vom April 2017 der grundhafte Ausbau für erforderlich gehalten und empfohlen worden sei.

Geschätzte Bausumme mehr als halbe Million Euro

Für die Antwort, die dem Stadtrat vorliegt, zeichnet Tiefbauamtsleiter Jörg Böttger verantwortlich. Er führt auf, dass es in den Jahren 2016/17 einen Austausch mit einem Vertreter der Anwohner gab und in Folge dessen die Stadt das Baugrundgutachten in Auftrag gab. Das komme in mehreren Punkten zum Ergebnis, dass die Straßen einer grundhaften Sanierung bedürfen. Böttger zufolge nahm seinerzeit ein Planungsbüro eine Kostenschätzung für Rappenbergring und dem südlichen Teil der Nordstraße vor und berechnete für den Ausbau rund 563.000 Euro. Der Vertreter der Anwohner sollte daraufhin die Bereitschaft der Anwohner einholen, sich an den Kosten zu beteiligen – was die damals gültige Straßenbaubeitragssatzung ohnehin vorgeschrieben hätte. „Eine diesbezügliche Unterschriftenliste kam offensichtlich nicht zustande“, so Böttger. Die Kostenschätzung landete im Schreibtisch oder Büroschrank.

Die Fahrbahn der Nordstraße in Grimma ist in einem sehr schlechten Zustand. Einwohner fordern nun in einer Petition den Ausbau. Quelle: Frank Prenzel

Der Amtsleiter macht den Bewohnern von Rappenbergring sowie Nord- und Südstraße wenig Hoffnung, dass bald Bagger anrücken. Zum einen stehen in den Jahren 2021/22 keine Fördermittel zur Verfügung, und zum anderen kann die Stadt Grimma die Maßnahmen jetzt nicht mehr mit Straßenbaubeiträgen der Anrainer finanziell abfedern. „Eine Maßnahme in der Größenordnung kann ohne Gegenfinanzierung nicht im Haushalt eingestellt werden“, argumentiert Böttger. Und sollten ab 2023 wieder Fördermittel für den Straßenbau fließen, stünden die Goethestraße, die Seumestraße und die Cannwitzer Straße in Nerchau in der Priorität vorn.

Ausbau am Rappenbergring wohl nicht vor 2025

Ein kompletter Ausbau von Rappenbergring sowie Nord- und Südstraße könne daher nach derzeitigem Stand frühestens im Kalenderjahr 2025 erfolgen, muss Amtsleiter Böttger vertrösten. Für eine Teilstrecke, dem Rappenbergring 39 bis 63, werde es aber voraussichtlich noch in diesem Jahr eine Lösung geben. „Hier führen die Kommunale Wasserwerke Grimma-Geithain GmbH und die Stadt im Zuge der Erneuerung der Trink- und Abwasserleitungen eine gemeinsame Baumaßnahme durch.“

Nach der sächsischen Gemeindeordnung dürfen Vorschläge, Bitten und Beschwerden und damit Petitionen an die Gemeinde gerichtet werden und sind in einer angemessenen Frist zu beantworten. Ist ein begründete Bescheid nach sechs Wochen nicht möglich, muss ein Zwischenbescheid erfolgen. Das ist auch in diesem Fall so.

Von Frank Prenzel