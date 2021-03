Grimma

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlitzten Unbekannte auf dem Rastplatz Muldental-Nord an der A14 die Plane eines Lkw auf. Anschließend wurde der Laderaum gewaltsam geöffnet und Gartengeräte in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags entwendet. Vermutlich lag die Tatzeit zwischen 18 Uhr abends und drei Uhr morgens. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls aufgenommen.

Von kr