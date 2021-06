Grimma/Geithain/Bad Lausick

In Bad Lausick klettern Ratten aus den Kanaldeckeln und auch in der Regionen um Grimma und Geithain werden die sonst eher scheuen Tiere jetzt regelmäßig gesichtet. Ein „hausgemachtes Problem“, sagt Jakob Reif, Leiter Betrieb Abwasser der Veolia Wasser GmbH und Betriebsführer des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain (VVGG) und richtet einen Appell an die Bürger.

Jakob Reif ist für den Betrieb der Kanalisation in der Region verantwortlich und erklärt: „Die Kanalisation ist für die Tiere ein perfektes Versteck. Hier gibt es keine natürlichen Feinde, dafür aber besonders viele Leckereien, weil die Menschen fälschlicherweise ihre Essensreste über die Toilette entsorgen.“ So sei der Abwasserkanal für die Ratten ein richtiges Paradies – wo sie sich rasant vermehren. Ein Rattenpaar könne im Jahr theoretisch auf bis zu 1000 Nachkommen kommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Veolia Wasser GmbH.

„Die Toilette ist kein Mülleimer“

Damit es in naher Zukunft zu keiner Rattenplage in der Region kommt, appellieren der VVGG und Veolia an alle Bürger, ihre Abfälle ordnungsgemäß und nicht über die Toiletten zu entsorgen. Andernfalls könnten die Nager angezogen werden, massive Schäden anrichten und gefährliche Krankheiten wie Durchfall, Tollwut und Gelbsucht übertragen. „Die Toilette ist kein Mülleimer. Lebensmittel und Essensreste haben hier nichts zu suchen“, betont Jakob Reif.

Vorsorglich hat Thomas Nickau, Mitarbeiter Kanalservice bei Veolia, in den von den Ratten besuchten Abwasserkanälen Rattenköder ausgelegt. Quelle: Veolia Wasser Deutschland GmbH

In den betroffenen Abwasserkanälen haben Mitarbeiter der Wasserwirtschaft vorsorglich Rattenköder ausgelegt. Diese werden regelmäßig erneuert, um eine weitere Vermehrung der Tiere zu verhindern.

