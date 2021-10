Raub-Überfall auf Frau am Bad Lausicker „Riff“

Bad Lausick

Raub am Bad Lausicker Freizeitbad „Riff“: Zwei unbekannte Männer griffen am Mittwochabend eine Frau auf dem Mitarbeiter-Parkplatz an.

Die 37-Jährige war kurz nach 21 Uhr gerade im Begriff, ihren Pkw zu öffnen, als die Kriminellen sie unvermittelt angriffen. Sie stahlebn laut Polizei eine Geldbörse und Zigaretten. Dann flüchteten beide in Richtung des großen Besucherparkplatzes und der Erich-Weinert-Straße. Die Frau wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Der Wert der Beute beträgt weniger als 100 Euro.

Zu den Tätern waren dunkel gekleidet, schlank, zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß. Die Kriminalpolizei in Leipzig hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die Hinweise geben können (Telefonnummer 0341/96646666).

Von es