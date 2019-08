Grimma

Ritter liefern sich in voller Rüstung beim Hausgeburtstag der K & S-Seniorenresidenz Grimma einen Showkampf. Inszeniertes Mittelalter steht auf dem Programm der Einrichtung in der Karl-Marx-Straße, die vor 18 Jahren öffnete. Die Muldentaler Raufbolde, mittlerweile neu formiert , hatten ihr Lager auf dem Gelände aufgeschlagen und mit mehreren Vorführungen für beste Unterhaltung gesorgt. In den Vormittagsstunden besuchten die Steppkes aus dem Hort und einer Kindertagesstätte die Senioren. Auch sie konnten mit dem Leben im Mittelalter auf Tuchfühlung gehen oder Hufeisen bemalen. Ganz dem Tagesmotto entsprechend gab es zur Mittagszeit ein mittelalterliches Menü: "Hühnersuppe, Schweinebraten mit Knödeln und Gemüse und als Nachtisch dann noch Vanilleeis mit Himbeeren", verriet Residenzleiter Sebastian Groß.

Grimmaer Altenpflegeheim voll belegt

Das Altenpflegeheim ist mit seinen 106 Plätzen ständig voll belegt. Die K & S-Seniorengruppe besitzt bundesweit 33 Pflegeheime, in Sachsen insgesamt zwölf. Sie ist ein Betreiber von voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen in Deutschland, beschäftigt knapp 4.000 Mitarbeiter und unterhält bundesweit rund 4.000 vollstationären Pflegeplätze. Weitere Residenzen befinden sich im Bau.

Betreiber setzt auf Qualitätsstandards

Bei den Qualitätsprüfungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung ( MDK) erhielten die Seniorenresidenzen der Unternehmensgruppe eine Durchschnittsnote von 1,2. Sämtliche Einrichtungen tragen das Siegel „Grüner Haken“, das auf die Schwerpunkte Menschenwürde, Teilhabe und Autonomie abstellt und von der Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (BIVA e. V.) verliehen wird.

Von Thomas Kube