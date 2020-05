Re-Start in der Grundschule: Acht Lehrer unterrichten in Trebsen acht Klassen

Trebsen

Maria Tauchnitz, Lina Wolf und Maja Seidl aus der 4a sind froh, endlich wieder zusammen spielen zu können: „Ab sofort wird unsere Klasse in der Hofpause nicht mehr geteilt. Geteilt wird nun nur noch klassenweise. Das heißt, die 4b tobt in dieser Woche auf Fußballplatz, Kletterspinne und Affenschaukel im hinteren Bereich des Schulhofs, während wir vorne an Basketballkorb, Torwand und Kletterturm herum tollen. In der nächsten Woche wird getauscht.“

Getrennt würden die beiden vierten Klassen durch den Zaun, sagt Schulleiterin Annett Rackwitz. Das erweise sich als eine für alle Seiten spürbare Erleichterung gegenüber dem Prozedere der ersten Wochen. „Unsere Viertklässler sind ja nun schon die dritte Woche da. Anfangs unterteilten wir die zwei vierten Klassen in vier streng voneinander getrennte Gruppen. Das ging so weit, dass wir verschieden farbige Leibchen austeilten.“ Alles habe gut funktioniert, betont die Schulleiterin.

Strikte Trennung der Klassen vorgeschrieben

Nur in den Pausen hätten sich die Gruppen gemischt. Praktikabler sei nun die aktuelle Regelung. So konnte die Schulleiterin die 33 gelben, blauen, roten und grünen Westen getrost waschen und zum Trocknen auf die Leine hängen: „Ich bin schon darauf angesprochen worden“, lacht die Direktorin. „Es hieß, bei Frau Rackwitz flagge der Fußballbund.“ Aber im Ernst: Die strikte Trennung der Klassen und die vier zeitversetzten Hofpausen seien wichtig. Falls ein Schüler an Corona erkranke, müsse nur die betroffene Klasse in Quarantäne, nicht die gesamte Schule.

Seit neuestem dürfen auch wieder Erst-, Zweit- und Drittklässler zur Schule gehen. Für Henry Arnold aus der 3a ein Festtag: „Ich bin Asthmatiker und musste vorsichtshalber acht Wochen lang zu Hause bleiben. Jetzt konnte ich endlich meine Freunde Johann, Bruno und Dennis wieder sehen.“ Gelernt habe er auch etwas. „Wir behandeln nämlich gerade die Uhrzeit. Unser Lehrer sagte, dass ohne Schaltjahr irgendwann Weihnachten auf den Sommer fallen würde.“

Eltern müssen täglich Unterschriften leisten

Henrys Mutti Babett ist stellvertretende Elternsprecherin. Sie ist voll des Lobes über das Zusammenspiel zwischen Lehrern und Eltern. „Das hat sich bereits beim Homeschooling bewährt, und das funktioniert nun auch beim Re-Start.“ Babett Arnold ist erleichtert, dass es wieder los geht. Sie musste gleich mehrere Unterschriften leisten: Zum einen bestätigte sie, dass es in ihrer Familie niemanden mit Symptomen gebe und keiner Kontakt zu einem Covid-19-Infizierten hatte.

Zum anderen setzte sie die Lehrer schriftlich davon in Kenntnis, dass ihr Junge an Heuschnupfen leide. Seine laufende Nase sei also kein Indiz für Schlimmeres, so die Mutter. „Wir sind dazu verpflichtet, jeden Morgen vor der ersten Stunde die von den Eltern beglaubigten Laufzettel zu kontrollieren“, sagt Henrys Lehrer Benito Skinfill: „Ohne diesen Persilschein dürfen die Kinder das Schulhaus nicht mehr betreten.“

Fremde haben keinen Zutritt aufs Schulgelände

Schulfremde Personen hätten ohnehin keinen Zutritt. „Eltern, die ihre Kinder morgens zur Schule bringen, müssen am Hoftor zurück bleiben. Beim Abholen dürfen sie zumindest einen streng abgegrenzten Wartebereich betreten – aber auch nur mit Mund-Nasen-Schutz“, heißt es aus der Schulleitung. Die Kinder tragen auf dem Weg vom Tor bis ins Klassenzimmer eine Maske. Erst dann darf diese abgelegt werden, um gleich darauf die Hände zu waschen.

Brigitte Eismann (65) unterrichtete 45 Jahre an verschiedenen Grundschulen der Region: in Nerchau, Grimma, Colditz, Otterwisch. Die zwischenzeitliche Kreisvorsitzende des Sächsischen Lehrerverbands im Muldental verabschiedete sich im Februar in den Ruhestand: „Ich ziehe den Hut vor der Leistung der Kollegen. Ich weiß, dass sie unter Strom stehen. Keiner will einen Fehler machen. Und das, obwohl es schon zu Nicht-Corona-Zeiten an Lehrern fehlte.“

Acht Lehrer unterrichten acht Klassen

Kerstin Bubnick (54) will dem nicht widersprechen: „Jedoch sind wir an der Grundschule Trebsen in einer vergleichsweise komfortablen Lage. Wir haben acht Lehrer für insgesamt acht Klassen. Natürlich darf nun kein Lehrer ausfallen. Sonst fällt unser Kartenhaus zusammen.“ Sie sei recht entspannt, sagt die Personalrätin: „Mit 149 Kindern sind wir eine relativ kleine Schule. Das Kollegium passt. Wir halten gut zusammen und wollen, dass es möglichst so bleibt.“

Ein Lob, das Schulleiterin Rackwitz gern hören dürfte: „Mit 56 Jahren bin ich die älteste der Kollegen. Insgesamt gibt es sechs Lehrer jenseits der 50. Zwei Kollegen gehören zu der sogenannten Risikogruppe. Dabei handelt es sich um Mitarbeiter mit Vorerkrankungen.“ Umso strikter halte man sich an die Abstandsgebote – Kuscheln und Schmusen etwa seien absolut tabu. „Ich trete lieber einen Schritt zurück, wenn mir ein Kind zu nahe kommt.“

Sachsens Sonderweg verlangt eiserne Disziplin

Die Lehrer sind sich ihrer Verantwortung bewusst: „ Sachsen geht mit der vorzeitigen Öffnung der Grundschulen bundesweit einen Sonderweg. Da ist Disziplin gefragt.“ Jeder der acht Kollegen steht jeden Tag vor der gleichen Klasse. Und das vorerst nur in Mathematik, Deutsch und Sachunterricht. Kerstin Bubnick gibt zusätzlich Englisch in den vierten Klassen: „Ich unterrichte sonst auch Sport und Schwimmen. Weil beides noch ruht, springe ich jetzt in Mathe ein.“

Nichts wird dem Zufall überlassen. Romy Sperling von der Stadt bringt vier Kanister Desinfektionsmittel vorbei. Tische, Türklinken und Toiletten werden gereinigt. Dafür sorgen Hausmeister Ronald Schönborn und sein Team. Selbst beim Mittagbrot wird in acht Gruppen getrennt. Während die Jüngeren im Speiseraum essen, tafeln die Älteren in ihren Klassenzimmern. Daher musste extra eine zweite Essenausgabe auf dem Gang her.

Drei Kinder bleiben zu Hause Ob ihre Kinder nach einer zweimonatigen Corona-Zwangspause wieder zur Schule gehen sollen oder nicht, dürfen in Sachsen die Eltern entscheiden. Das Kultusministerium setzte die Schulbesuchspflicht für Grundschüler der Klassen eins bis vier nach einer Gerichtsentscheidung kurzfristig aus. Es bestehe zwar weiter eine Schulpflicht, Eltern könnten aber selbst entscheiden, ob ihre Kinder in der Schule oder zu Hause lernen, teilte das Ministerium zwei Tage vor der Wiedereröffnung der Schulen mit. Die Behörde reagierte damit auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Leipzig vom Freitag. In Trebsen entschieden sich die Eltern in insgesamt drei Fällen, ihre Kinder zu Hause lernen zu lassen.

Von Haig Latchinian