Colditz

Grog und Glühwein statt frisch gezapftem Hopfensaft, heiße Suppe anstelle kalter Fischbrötchen: Die rund um den Colditzer Sophienplatz bevorzugten kulinarischen Angebote waren am Sonnabend ein Spiegelbild der meteorologischen Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich das Birkenfest abspielte. Das Wetter meinte es nicht wirklich gut mit dem Jubilar. Ausgerechnet im Jahr des 25. Bestehens des gemeinsam von der Kommune und dem Weinhaus Till organisierten Großereignisses hatte das Skandinavientief Werner seine Klauen bis ins südliche Muldental ausgefahren und machte insbesondere den Sonnabend zu einer nass-kalten Angelegenheit.

Auf zwei Bühnen ging es rund in Colditz

Umso wichtiger war es, dass die Akteure auf den beiden Bühnen den dennoch zahlreich erschienenen Besuchern einheizten. Nach dem musikalischen Auftakt am Freitagabend mit „King Kreole“ gaben sich am Sonnabend auf der großen Sophienplatz-Bühne die Akteure die Klinke in die Hand, wobei die Instrumentalisten der Musikschule Fröhlich ebenso gegen das triste Wetter anspielten wie die „Road Brothers“ und die Leipziger Coverband „Nation“. In weiser Jubiläums-Voraussicht hatte Colditz’ Kulturbeauftragte Katja Meyer für ein lückenloses Programm auch auf der kleinen Bühne am „KaPe2“-Pub gesorgt, auf der unter anderem die Musikfreunde Colditz und die A-capella-Formation „Mix up“ spielten.

Einheizen erwünscht: Den Auftritt von „King Kreole“ konnten die Birkenfest-Besucher immerhin noch ohne Regenschirm verfolgen. Quelle: Roger Dietze

Birkenkönigin eröffnete das Fest

Birkenkönigin Sandy I. hatte wohl schon bei der gemeinsam mit Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) vollzogenen Festeröffnung vorsichtshalber eine Textilschicht mehr unter ihre herrschaftliche Robe gezogen, dürfte doch eine Erkältung den weiteren Repräsentationsaufgaben abträglich sein, zumal die 15. Birkenkönigin erst die Hälfte ihrer Amtszeit absolviert hat.

Zwölf Monate, über die Sandy Katzschmann nur Gutes zu berichten weiß. „Mich zu bewerben, war eine richtige Entscheidung“, sagte die 22-Jährige gebürtige Hohnbacherin. Sie sei viel herumgekommen. „Schön zu erleben war die große Unterstützung, die ich erfahren habe“, so die in Geringswalde beheimatete Erzieherin, die potenzielle Birkenköniginnen ausdrücklich zu einer Bewerbung ermuntert. „Für mich persönlich war diese Rolle trotz aller mit ihr verbundenen Pflichten zu keinem Zeitpunkt eine Belastung, sondern immer eine Freude. So viele Möglichkeiten, hinter die Kulissen zu schauen, hat man im Leben normalerweise nicht.“

Keineswegs hinter den Kulissen, sondern in aller Öffentlichkeit will die Schlossstadt die Leitbild-Diskussion „ Colditz 2035“ führen, für die zum Fest der Startschuss fiel. So hatten die Bürger die Möglichkeit, die Attraktivität der Ortsteile zu bewerten und auf einer Postkarte ihre Wünsche für die nächsten Jahre zu formulieren. „Diese Diskussion werden wir bis zum Jahresende unter anderem mittels einer gemeinsamen Radtour durch die Kommune fortsetzen“, so die Kulturbeauftragte.

Ehrenamts-Preise vergeben

Ihr bisheriges gesellschaftliches Engagement hoffentlich noch eine Weile fortsetzen werden jene vier Colditzer, die am Sonnabend auf der Birkenfest-Hauptbühne mit dem städtischen Ehrenamtspreis ausgezeichnet wurden. Gewürdigt wurden in diesem Jahr Hans-Dieter Fischer für sein jahreslanges Engagement im Colditzer Streichelzoo, Andreas Müller für seinen Einsatz im Dienste der Colditzer Industriegeschichte, Dieter König von der Liedertafel sowie der technische Leiter des SV Sermuth, Frank Müller. Zuteil wurde der Preis auch dem Anfang des Jahres aufgelösten Jugendclub-Verein.

Von Roger Dietze