Reges Treiben auf Naunhofer Adventsmarkt

Naunhof

In Naunhof herrschte am Wochenende zum Adventsmarkt reges Treiben. Zum Naunhofer Adventszauber wurde den Besuchern gleich an verschiedenen Veranstaltungsorten allerhand geboten. Der Marktplatz mit seinen Schaugeschäften und Verkaufsständen lud die Besucher zum Bummeln ein. Weihnachtsständchen, wie von den Muldentaler Blasmusikanten geboten, gehörten ebenso dazu wie das Bühnenprogramm. Die Waffel- und Kräppelchenbäckerei sowie der Glühweinverkauf boten viele Köstlichkeiten zum 1. Adventswochenende.

Kunst- und Handwerksbörse nicht wegzudenken

Im Stadtgut fand die beliebte Kunst- und Handwerksbörse statt. Evelyn Antje Pielenz stellte dort ihre Malerei zur Schau, bei der die Besucher ihr beim Malen sogar zuschauen konnten. „Ich bin seit vielen Jahren hier mit dabei und komme gern mit den Besuchern ins Gespräch. Da ich einst in Albrechtshain gewohnt habe, kenne ich viele Leute noch von früher her“, verrät die Malerin. Die Kunst- und Handwerksbörse gebe den Besuchern einen Einblick in die kreative Arbeit der Ausstellenden, lobt sie.

Zahlreiche Naunhofer und Gäste der Stadt verfolgten im Gotteshaus das Andersen-Märchen. Quelle: René Beuckert

Neben dem Stand mit hölzernen Weihnachtspyramiden lud jener vom Töpferverein zum Schauen und Kaufen ein. „Wir sind hier schon seit vielen Jahren präsent und möchten die Kunst- und Handwerksbörse nicht mehr missen. In der Vorweihnachtszeit herrscht eine besondere Atmosphäre. Die Leute halten zusehends Ausschau nach kleinen Dingen, die sie verschenken können“, stellt Karin Klöthe fest.

Kindergarten steuert Marmelade bei

Auch der Kindergarten war mit einem Stand auf dem Markt vertreten. „Die Kinder haben mit den Erzieherinnen leckere Weihnachtsplätzchen gebacken. Aber genauso beteiligten sich die Eltern an der Weihnachtsaktion, indem sie Weihnachtsgebäck zur Verfügung stellten“, sagt Katharina Katzschmann. Und wer sich am Stand genauer umschaute, fand sogar Marmelade, die im Kindergarten hergestellt wurde.

Empfing der Weihnachtsmann am Samstagnachmittag die Kleinen auf dem Markt, verwandelte sich währenddessen die Stadtkirche zur Kulisse, in der die Naunhofer Theatergruppe das Märchen vom Schweinehirten aufführte. Sogar auf der Empore waren die Plätze im Gotteshaus belegt. Auch Familie Plew war rechtzeitig erschienen, damit sie einen der begehrten Plätze ergattern konnte.

Die Naunhofer Kirche bot einmal mehr die würdige Kulisse für das Weihnachtsmärchen. Quelle: René Beuckert

„Wir sind jedes Jahr mit dabei, um den Auftritt zu verfolgen. Was mir jedes Mal besonders gefällt, ist die Professionalität der Laiendarsteller“, sagt Helga Plew. Für Katrin Plew steht fest, dass die Darsteller mit Herzblut dabei sind. „Ihre Spontanität, mit der sie das Märchen spielen, kommt bei den Kindern ebenso an wie bei den Erwachsenen“, würdigt Katrin Plew das Programm.

Pfarrer George : Märchen als Kulturgut

Pfarrer Norbert George ist voller Erwartung auf das Stück. „Unsere Kirche bietet Raum für das Märchentheater. Mir gefällt das Engagement, mit dem die Darsteller ihr Märchen gestalten. Märchen sind ein Kulturgut, in dem seit Generationen Lebensweisheiten vermittelt werden, die es gilt zu erhalten. Deshalb sind diese Aufführungen besonders wertvoll“, weiß der Pfarrer.

Bettina Mochalski von der Theaterwerkstatt sagt, dass sie dieses Mal mit der Aufführung des Schweinehirten von Andersen den Pfad der Grimms Märchen verlassen habe. „Zum Kartoffelfest steht oft Fröhliches auf dem Programm, und zur Weihnachtszeit spielen wir Besinnliches – da passt das Andersen-Märchen gut dazu“, erklärt Bettina Mochalski.

Von René Beuckert