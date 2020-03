Regio-Outlet in Grimma weiter geöffnet – Kunden fehlen

Grimma

Noch keine drei Monate für die Kunden da, geht das neue Regio-Outlet in der Hohnstädter Straße 14 in Grimma wegen die Corona-Krise durch seinen ersten Stress-Test. Im Gegensatz zu anderen Innenstadt-Läden darf er als Lebensmittel-Verkäufer jedoch geöffnet bleiben. „Wir haben allerdings seit einigen Tagen wesentlich weniger Kunden als sonst“, konstatierte Geschäftsmann Andreas Böhmann am Montag. Dennoch sei der Abverkauf bislang stabil, weil die Leute mehr mitnähmen als üblich, vier statt zwei Päckchen Wurzener Reis zum Beispiel.

Über Nacht Online-Shop geschaffen

Böhmann will mit seinem Geschäftspartner Rolf Göthner aufgrund der dynamischen Entwicklung nun Tag für Tag schauen, wie es weiter geht. Möglich seien eventuell verkürzte Öffnungszeiten, sagt der 48-Jährige. Praktisch übers Wochenende hat er einen Online-Shop ans Netz gebracht, der ohnehin geplant war. „Ab Dienstag sind wir in der Lage, per Internet Bestellungen entgegen zu nehmen.“ Das ist auch per Telefon möglich. Die Auslieferung der Waren erfolgt laut Böhmann in einem Radius von etwa 20 Kilometer. Der Lieferdienst gelte fürs eigene Sortiment, Waren könnten auch zur Abholung geordert werden.

Schnittstelle für geschlossene Läden in Grimma

Das als LeckerLaden bezeichnete Regio-Outlet fungiert in diesen Virus-Tagen zudem als Schnittstelle zwischen geschlossenen Läden in Grimma und deren Kunden. Händler könnten bestellte Ware, zum Beispiel ein paar Schuhe oder eine Hose, ins Outlet-Geschäft bringen, wo der Kunde sie dann entgegen nimmt. Das sei mit Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) und einigen Händlern festgelegt worden, informiert Böhmann.

Bislang 20 Lieferanten unter Vertrag

Die Outlet-Waren werden laut Böhmann bislang ohne Einschränkung geliefert. Durch die regionalen Hersteller sei das unproblematisch. 20 Lieferanten hat die von Böhmann und Göthner gegründete RegioOutlet OHG (offene Handelsgesellschaft) derzeit unter Vertrag, mit knapp zehn weiteren steht sie in Verhandlung. „Wir bauen den Warenbestand Schritt für Schritt aus.“ Mit dem Geschäft sei eine komplett neue Idee Wirklichkeit geworden, erläutert Böhmann: Lokale Lieferanten in etwas größerer Form zu bündeln. „Wir bieten, wo möglich, das komplette Sortiment des Herstellers an.“ Und der sei froh darüber.

Outlet legt Wert auf komplette Sortimente

Darunter alle 60 Klaus-Fruchtsäfte aus Wurzen, die 22 Fruchtaufstriche der Otterwischer SaxenWerke, die zwölf Sorten der Grimmaer Kaffeerösterei Genilke oder die gesamte Produktpalette der Wurzener Nahrungsmittel GmbH. Böhmann spricht von einer Art Werksverkauf von Erzeugnissen erster und zweiter Wahl. Bislang stehen über 600 Artikel – haltbare Lebensmittel – im Regal. Zuletzt kamen Konserven der Döbelner Fleischwaren und Wurzener Wildspezialitäten hinzu. Alles soll erschwinglich sein: „Wir orientieren uns an den untersten Preisen der Discounter“, gibt der Unternehmer zu Protokoll und spricht von einer „ordentlichen kaufmännischen Kalkulation“.

Bislang beschäftigt die OHG zwei Frauen in Teilzeit. Böhmann, bekannt auch als Inhaber der Grimmaer Firma Alfred Knobloch, ist mit dem Start des Ladens zufrieden, sieht jedoch „Potenzial nach oben“. Der regionale Gedanke werde honoriert, aber noch laufe der Laden nicht wirtschaftlich. Dafür brauche es täglich etwa 100 bis 120 Kunden. Böhmann und sein Compagnon rechnen mit einer Anlaufphase von sechs bis zwölf Monaten – eine Einschätzung vor der Corona-Krise.

Beitrag zur Belebung der Grimmaer Altstadt

Mit dem RegioOutlet, indem auch ein Probier-Café einlädt, wollen die Geschäftspartner zur Belebung der Altstadt beitragen. Weitere innerstädtische Outlets sollen folgen und so dem Leerstand begegnen. Möglicherweise eröffnet noch in diesem Jahr ein Laden im Textil- oder Schuhbereich, „wir sind mit zwei Textilhändlern im Gespräch“. Dabei verstehen sich die zwei Unternehmer aber nicht als Ladenbetreiber. Vielmehr wollen sie Geschäftsleuten oder Existenzgründern bei der Schaffung von Outlet-Läden zur Seite stehen.

Böhmann und Göthner werden sich von der Corona-Krise nicht entmutigen lassen. „Es wird eine Delle geben“, vermutet der 48-Jährige. „Kopfschmerzen habe ich aber nicht.“ Man werde die Krise überstehen.

Von Frank Prenzel