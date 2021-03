Regis will Oberschule abgeben – Kreis lehnt dankend ab

Neukieritzsch

Der Antrag schmort bereits seit September des vorigen Jahres im Posteingang: Die Stadt Regis-Breitingen will dem Landkreis Leipzig die Trägerschaft für die örtliche Oberschule übertragen. Finanznot lässt die Kommune nach jedem Strohhalm greifen, um für Neubau oder Sanierung der Bildungsstätte eine Lösung herbeizuführen. Nachdem der Antrag im Dezember corona-bedingt gestrichen wurde, beschäftigte das Thema die Kreisräte am Mittwoch auf ihrer Sitzung in Neukieritzsch. Bereits im Vorfeld hatte die Kreisverwaltung deutlich gemacht, dass sie von der Idee nichts hält.

Regis-Breitingen kämpft seit Jahren um seine Schule

Jörg Zetzsche (Freie Wähler), Bürgermeister der Pleißestadt, trat trotz vorprogrammierter Abstimmungs-Niederlage ans Mikrofon und warb um Verständnis für seinen Vorstoß: „Unsere Schule stand lange unter Beobachtung. Es durften keine Fördermittel beantragt werden. Der Schulnetzplan sah uns gar nicht mehr vor. Regis sollte genauso geschlossen werden wie die Schulen in Neukieritzsch, Deutzen und auch Kitzscher. Kitzscher und Regis haben sich erfolgreich dagegen gewehrt, und ich denke, darüber können alle froh sein. Ohne diese Gegenwehr wüssten wir heute gar nicht mehr, wohin mit unseren Kindern.“

Bürgermeister Jörg Zetzsche warb auf der Kreistagssitzung in Neukieritzsch vergeblich um eine Zustimmung des Kreistages auf eine Übernahme der Schulträgerschaft durch den Landkreis. Quelle: Simone Prenzel

Die Mehrzahl der Schüler kommt aus Borna und Neukieritzsch

Dennoch stehe Regis nun vor einem Riesen-Problem: Nachdem der Freistaat die Kommune jahrelang am ausgestreckten Arm verhungern lassen hatte, ist die Schule stark sanierungsbedürftig. Das Gebäude am Kirchteich hat mittlerweile 51 Jahre auf dem Buckel. Als 4000-Einwohner-Kommune sei man jedoch hoffnungslos damit überfordert, einen nötigen Neubau für 12,5 Millionen Euro zu stemmen. Wenn es keine Lösung gebe, warnte Zetzsche, hätten vor allem andere ein Problem: die Nachbarorte Borna und Neukieritzsch. Denn dort komme die Mehrzahl der Regiser Oberschüler her.

CDU-Fraktionschef Maik Kunze, zugleich Bürgermeister von Groitzsch, zeigte Verständnis für den Antrag seines Amtskollegen. „Dennoch“, so Kunze, „ist der Landkreis der falsche Adressat.“ Ein Verschiebebahnhof innerhalb der kommunalen Familie könne nicht der Weg sein. Kunze konnte nachfühlen, wie es Regis geht: „Zwar macht uns der Landkreis Glauben, dass die Stadt finanziell durchaus in der Lage wäre, einen Neubau zu stemmen. Aber sind wir doch mal ehrlich: Bei keinem Bauprojekt bleibt es bei den geschätzten Kosten. Auch die Regiser Schule würde nicht nur zehn oder zwölf Millionen Euro kosten.“ Auch die Stadt Grimma, der gerade für den Schulneubau im Ortsteil Böhlen die Kosten davonlaufen, könne ein Lied von der Preisexplosion am Bau singen. „Regis würde sich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag verschulden und keinerlei Luft mehr für andere Investitionen haben“, warnte Kunze.

Kunze: Der Hund liegt beim Freistaat begraben

„Der eigentliche Hund liegt beim Freistaat begraben“, benannte der CDU-Mann Ross und Reiter. „Das Land schiebt uns als Kommunen die Verantwortung zu und schreibt uns Aufgaben ins Stammbuch.“ Mit den finanziellen Folgen lasse Sachsen die Rathäuser aber dann im Regen stehen. Auch die Aussicht auf eine 60-prozentige Förderung sei eine Milchmädchenrechnung. „Wer von den Kollegen schon mal einen Schulneubau oder -anbau realisiert hat, weiß, dass durch vielerlei Umstände am Ende nie 60, sondern vielleicht 40 Prozent Förderung übrig bleiben.“ Kunze nahm den Regiser Hilferuf vielmehr zum Anlass, das Land in die Pflicht zu nehmen: „Wenn sich der Freistaat in Sachen Schul- und Kita-Investitionen nicht bald bewegt, gehen wir harten Zeiten entgegen. Denn es wird am Ende bei den Kommunen aufschlagen.“

Landrat Henry Graichen (CDU) hatte dem Regiser Begehren bereits im Vorfeld eine Absage erteilt: „Die Übernahme einer einzelnen Schule durch den Kreis würde zu einer Ungleichbehandlung führen, da alle anderen Kommunen über die Kreisumlage dann die Regiser Schule mitfinanzieren würden.“ Das könne keine kreisliche Strategie sein. Zudem sei mit der Übertragung der Schulträgerschaft das Geld-Problem an keiner Stelle gelöst. Graichen konnte nur zusagen, die Kommune weiter nach Kräften zu unterstützen. Lediglich Wolfram Lenk, Linken-Kreisrat und Ex-Bürgermeister von Regis-Breitingen, sowie Grimmas Stadtchef Matthias Berger (UWV) stimmten für den Regiser Antrag, der damit krachend durchfiel.

