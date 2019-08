Grimma

Es ist wohl eher selten, dass sich ein Gotteshaus in einen Kinosaal verwandelt. In der Grimmaer Frauenkirche ist das am 28. August der Fall, wenn die Leinwand aufgespannt wird zu einem besonderen Filmabend. Ab 20 Uhr sind die mit Preisen überschütteten Dokumentarfilmer Heidi und Bernd Umbreit zu Gast und wolle...