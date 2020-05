Reisebüro in Grimma von Einbrechern ausgeraubt

Grimma

Einbrecher haben in einem Reisebüro in der Grimmaer Bahnhofstraße gewütet. Die Eigentümerin des Geschäftes stellte Freitag Vormittag entsprechende Spuren fest. Ein Unbekannter hatte die Eingangstür aufgehebelt und anschließend in allen Räumlichkeiten das Mobiliar durchsucht. Er stahl eine mittlere dreistellige Summe Bargeld sowie mehrere Reisetickets der Deutschen Bahn. Ob noch andere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch unklar. Beamte des Polizeireviers Grimma haben die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Von thl/lvz